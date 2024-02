La Ville de Genève lance un projet de cimetière «naturel». Une zone sur le site de Châtelaine sera réservée à des inhumations respectant des principes plus écologiques. L'inauguration est prévue au printemps 2025.

La Ville de Genève prend des mesures pour favoriser la dégradation des corps enterrés dans les cimetières (image d'illustration). ATS

«Ce projet-pilote se veut plus respectueux de l'environnement et du cycle de la vie», a indiqué lundi Christina Kitsos, conseillère administrative de la Ville de Genève en charge du Département de la cohésion sociale et de la solidarité. Le quartier «naturel» pourra accueillir plus d'une cinquantaine d'emplacements.

Dans cette zone réservée, les soins de thanatopraxie seront prohibés, seuls les vêtements biodégradables seront autorisés pour les défunts et il faudra privilégier les cercueils en bois indigène et non vernis. La profondeur d'inhumation passera aussi de 1,7 mètre à 1,2 mètre afin de favoriser le processus l'altération des corps. Une dérogation a été accordée par le canton sur ce point.

tb, ats