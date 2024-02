La CarteCulture s'adresse aux foyers valaisans à revenus modestes. Elle permet d'assister à des événements culturels en tout genre à des prix préférentiels (image d'illustration). ATS

Le Valais s'est associé à Caritas pour lancer jeudi sa CarteCulture. Ce sésame, déjà mis en place dans d'autres cantons, offre des tarifs préférentiels dans des lieux de culture, de sport et de formation aux personnes aux revenus modestes.

Musée, salles de concerts, de cinémas, festivals, cours de langues, centres de sports, ateliers de danse ou encore magazines pour enfants: en Valais, 114 partenaires ont rejoint le concept et affichent sur le site internet des réductions allant de 10% à la gratuité complète.

L'offre cantonale s'adresse aux 92'000 Valaisannes et Valaisans au bénéfice d'une réduction individuelle de primes d'assurance-maladie. Des personnes en difficultés financières qui, par la force des choses, renoncent souvent à ce type d'activités et finissent par se retrouver socialement isolées, note jeudi l'Etat du Valais dans un communiqué.

En 1996 à Zurich

La première CarteCulture a été lancée en 1996 dans la ville de Zurich par l'association «IG Sozialhilfe». Par la suite, l'offre a été introduite dans d'autres régions, notamment dans les cantons de Fribourg, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud.

La CarteCulture «apporte une contribution importante à la vision d'une Suisse où tout un chacun peut participer à la vie sociale, culture et sportive», relève encore le canton. Il s'agit «d'aides bienvenues dans le quotidien des personnes en difficultés financières».

Par courriel

La CarteCulture Valais est nominative et entièrement numérique. Ceux qui souhaitent en bénéficier doivent se munir de la décision d’octroi de réduction individuelle des primes de la caisse de compensation du canton du Valais et compléter le formulaire d’inscription sur le site de la carte. Celle-ci sera générée automatiquement et envoyée par courrier électronique.

www.carteculture.ch/valais

vs, ats