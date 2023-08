La Semaine internationale de piano est de retour à Saint-Légier, sur la Riviera vaudoise. Dès samedi, cette 34e édition réunit une palette de musiciens confirmés et de nouveaux talents, comme la soprano lausannoise Marie Lys.

De nombreux pianistes se sont donné rendez-vous à l'église de La Chiésaz à Saint-Légier (Image d'illustration). ATS

L'Eglise de Saint-Légier-La Chiésaz accueillera quelques fidèles interprètes des lieux autour des fondateurs Edith Fischer et Jorge Pepi-Alos. Ce dernier interprétera la Valse de l'Empereur de Strauss en version septette de Schoenberg, avec Pascal Jaermann à la flûte.

En concert d'ouverture, après «Miroirs» de Ravel, la pianiste Edith Fischer réunira ses amis de la formation Sine Nomine – le violoniste Patrick Genet et le violoncelliste Marc Jaermann – ainsi que Nicolas Pasche (alto) pour un Quatuor de Brahms. Le pianiste ibérique Josep Colom emmènera pour sa part une soirée intitulée «Vive l'Espagne!».

Parmi les nouveaux talents, la pianiste coréenne Liza Chung – qui a vécu la majeure partie de sa vie au Chili – interprétera une sonate de Beethoven et un rondo de Hummel, avant de jouer en trio avec Noëmi Schindler (violon) et Christophe Roy (violoncelle). Absent pour raison de santé, Cédric Pescia sera remplacé par Sylviane Deferne, qui promet un programme autour de Robert Schumann.

Musique classique au cinéma

Pour clore la semaine, le samedi 19 août, le pianiste Jean-Marc Luisada propose une soirée inédite intitulée «Au cinéma ce soir...». Il rendra hommage à huit chefs-d'oeuvre du 7e Art qui ont fait appel à la musique classique, comme «Manhattan» de Woddy Allen, «Les Amants» de Louis Malle ou «Mort à Venise» de Luchino Visconti.

Le festival n'oublie pas la jeune génération, avec ses Master Classes qui se tiendront tout au long de la semaine et se termineront par un concert le dimanche 20 août à Blonay. Le dimanche précédent, trois jeunes pianistes – William Berry, Anthony Ratinov et Otis Prescott-Mason – joueront Liszt, Schubert et Rachmaninov.

ll, ats