Les Journées européennes des métiers d'art (JEMA) se tiendront du 22 au 24 mars en terre vaudoise. Gratuite, la 9e édition de la manifestation organisée par le Canton offre la possibilité de rencontrer des artisans d'art dans leur atelier privé (33 propositions sur inscription). Offre inédite cette année: un tailleur de pierre et un ferblantier à l'oeuvre à la cathédrale de Lausanne.

Des visites sans inscription seront aussi proposées à l'Espace Horloger au Sentier et au Centre d'enseignement professionnel de Vevey (CEPV), indique l'Etat de Vaud dans un communiqué. Des activités gratuites d'éveil en lien avec différents métiers seront destinées aux 6-12 ans et des rencontres entre artisans d'art et écoles vaudoises (3P-11S) sont prévues entre avril et juin 2024.

Organisées tous les ans au printemps dans plus de 20 pays européens, les JEMA sont la plus grande manifestation internationale dédiée aux métiers d'art et aux métiers du patrimoine vivant, rappelle le Canton.

Le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines met ainsi en place chaque année, via son Service des affaires culturelles, les conditions pour que des spécialistes transmettent durant trois jours «leur passion mais également de précieux secrets».

Outre l'activité des apprentis de sa filière céramique, le CEPV présentera celle de six artisans professionnels spécialisés dans les domaines de la découpe sur papier, la restauration d'objet d'art, la broderie d'art, la tapisserie, la vannerie et la maroquinerie. L'Espace Horloger mettra, lui, à l'honneur les gestes en lien avec l'émaillage, la gravure, la bijouterie ou encore la restauration de pièces anciennes.

