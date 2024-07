(ETX Daily Up) – Il est connu que rester assis trop longtemps est néfaste. Mais au travail, il n’est pas toujours facile de rompre avec la sédentarité. Pourtant, il en va de sa santé mais aussi de sa productivité, comme le révèle une étude parue dans la revue IISE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors.

Travailler debout est bénéfique pour la santé. Jacob Ammentorp Lund / Getty Images

Relax

Une équipe de recherche de l'Université A&M du Texas s’est intéressée aux effets de la sédentarité sur les employés de bureau. Car ces actifs sont assis durant la majeure partie de leurs journées de travail de huit heures. Il n’est donc pas rare qu’ils souffrent de symptômes résultant de l’inactivité physique, tels que l'épuisement diurne, l'hypertension et des douleurs musculo-squelettiques.

Pour protéger leurs collaborateurs, des entreprises s’équipent de mobiliers alternatifs, dont des bureaux à mi-chemin entre une position assise et une position debout. Mais sont-ils vraiment efficaces pour prévenir l’apparition de problèmes de santé liés à la sédentarité?

Pour répondre à cette question, les auteurs de l’étude ont suivi 79 employés de bureau travaillant à temps plein dans une grande université. Ils ont réparti ces volontaires en trois groupes en fonction de la station de travail qu’ils utilisent (traditionnelle, assis-debout ou debout). Les chercheurs ont recueilli des données démographiques sur les participants et des informations sur la façon dont ils utilisent des équipements de bureau, tels que les repose-pieds, les bras articulés pour les écrans d’ordinateur, les supports pour clavier ou les tapis anti-fatigue. En parallèle, les scientifiques ont mesuré leur niveau d’activité physique et de productivité.

Les universitaires ont constaté, sans surprise, que les participants qui ne restaient pas assis sur une chaise pendant de longues heures étaient en meilleure forme que les autres. Leur corps était moins soumis à rude épreuve tout au long de leur journée de travail: seuls 51,7% des membres du groupe utilisant des bureaux «debout» se sont plaint de douleurs lombaires, contre 80% de ceux travaillant assis. Ces volontaires avaient également tendance à dépenser plus d’énergie que les autres, et donc à être plus actifs sur le plan physique.

En ce qui concerne la productivité, les chercheurs n’ont pas constaté de différences flagrantes entre les groupes. Autrement dit, on travaille aussi bien quand on est debout qu’en étant assis. «En fin de compte, les facteurs de risque pour la santé liés au travail sédentaire peuvent être atténués grâce à des bureaux alternatifs, tels que les postes de travail assis-debout ou debout», a déclaré Kaysey Aguilar, coautrice de l’étude dans un communiqué. «Il s'agit de solutions gagnant-gagnant, car elles sont bénéfiques pour la santé des travailleurs tout en maintenant le niveau élevé de productivité attendu par les employeurs».

Relax