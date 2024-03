(ETX Daily Up) – La start-up américaine Hippocratic AI, spécialisée dans le domaine de la santé, vient d'annoncer un partenariat avec le géant Nvidia pour développer un projet d'agent de santé virtuel alimenté par l'intelligence artificielle générative. Leur ambition est d'offrir une expérience à la fois fiable, mais également empathique, à travers des agents de santé virtuels capables de prendre le relais de véritables médecins.

À l'avenir, des agents intelligents pourront se substituer à des infirmiers ou des médecins pour des tâches relativement simples. Generated by OpenAI's DALL·E / ETX Majelan

Relax

L'idée est de mettre sur pied un assistant virtuel pour comprendre et réagir aux émotions des patients. Il vise à améliorer la prise en charge médicale comme si le patient était face à un véritable médecin. Il prend ici la forme d'un personnage animé, sur une tablette, qui dialogue à distance avec le malade.

Dans un premier temps, il n'est pas encore question pour lui d'établir un diagnostic. Plutôt que de remplacer un médecin, il interviendrait plutôt en soutien, pour communiquer avec un patient juste après une opération par exemple, afin de vérifier que tout va bien, ou bien encore pour lui donner des résultats d'examen et de les analyser avec lui. En discutant avec le patient, cet agent peut aussi adapter un traitement, voire le changer en cas d'allergie par exemple.

Dans ce partenariat, le rôle de Nvidia sera d'apporter son expertise et ses ressources, notamment sa plateforme dédiée au domaine médical Clara, pour optimiser les performances de l'agent de santé virtuel développé par Hippocratic AI. D'ailleurs, la start-up travaille toujours pour améliorer la précision et de la pertinence de son grand modèle de langage (LMM) dédié.

D’ici 2030, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) prévoit de graves pénuries de main-d’œuvre, de l'ordre de 18 millions de personnels de santé et d’aide à la personne dans le monde. L'IA générative pourrait combler une partie de ces besoins, à condition bien évidemment d'être parfaitement fiable et suffisamment sécurisée pour pouvoir protéger la vie privée et les données des patients.













Relax