L'hypertension est monnaie courante en Suisse : un adulte sur quatre en souffre dans notre pays. Une étude montre comment un petit changement peut faire baisser la tension artérielle en une semaine seulement.

En cas d'hypertension, une alimentation pauvre en sel aide la plupart des personnes concernées en l'espace d'une semaine, selon une étude. KEYSTONE

Philipp Dahm

«L'hypertension est très répandue», écrit l'Hôpital universitaire de Zurich. «En Suisse, on estime qu'une personne adulte sur quatre présente une tension artérielle élevée. Cela représente l'équivalent d'environ 1,5 million de personnes».

Une étude de la Northwestern University de Chicago montre que l'hypertension peut être combattue par un moyen simple. Les trois quarts des personnes testées ont même réagi en l'espace d'une semaine: il s'agit de passer à une alimentation pauvre en sel, avec un maximum de 500 milligrammes de sel par jour.

Plus de sel n'entraîne pas une tension artérielle plus élevée

L'âge, le sexe ou des maladies comme le diabète n'ont pas fait de différence. «L'hypertension artérielle peut entraîner une insuffisance cardiaque, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux, car elle exerce une pression supplémentaire sur les artères», explique Norrina Allen, responsable de l'étude.

On sait certes que le sel de cuisine augmente la tension artérielle, poursuit Allen. «Jusqu'à présent, nous ne savions pas si les personnes qui prennent déjà des médicaments contre la tension artérielle pouvaient effectivement réduire davantage leur tension en réduisant leur taux de sodium».

Le régime pauvre en sel, avec un maximum de 0,5 gramme par jour, a permis de réduire la tension artérielle des volontaires de 8 mm Hg au cours de la première semaine et de 7 mm Hg au cours de la deuxième semaine. La tension artérielle n'a toutefois pas augmenté dans le groupe de contrôle, qui a reçu 2,2 grammes de sel de plus que d'habitude: on suppose ici un effet de satiété.