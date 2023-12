Découverte d’un authentique trésor à Rome

Le ministère italien de la Culture a annoncé mardi la découverte d'une luxueuse «domus» romaine vieille de plus de 2000 ans. Elle comporte notamment une mosaïque «incomparable» composée de coquillages, fragments de verre et de marbre.

Cette «domus», une villa que se faisaient construire les riches Romains, se trouve au coeur du Parc archéologique du Colisée et est un «authentique trésor», selon le ministre de la Culture Gennaro Sangiuliano, cité dans un communiqué.

La domus s'élève sur plusieurs étages «et ce qui rend la découverte exceptionnelle est l'existence d'une extraordinaire mosaïque murale (...) incomparable en raison de la complexité des scènes réalisées», souligne le communiqué.

Sur la mosaïque, trois grands navires chevauchent des vagues en direction d'une ville côtière, dont les murs sont parsemés de petites tours et de portiques, dans une scène qui suggère que le propriétaire de la domus a été victorieux lors d'une bataille.

Mise au jour par des archéologues qui ont découvert une série de murs en 2018, la domus compte plusieurs étages. Jusqu'à présent, seules quelques pièces ont été explorées et les fouilles se poursuivront jusqu'en 2024.

Jeux d'eau

Située autour d'un atrium, la pièce principale est une salle de banquet en forme de grotte, qui était utilisée pendant l'été. Le propriétaire, un noble probablement sénateur, aurait également créé pour ses invités des «jeux d'eau spectaculaires», grâce à des tuyaux de plomb placés entre les murs décorés.

La mosaïque date des «dernières décennies du IIe siècle av. J.-C.» et elle est réalisée avec «divers types de coquillages, des tesselles de bleu égyptien, des verres précieux, de petits fragments de marbre ou d'autres types de pierre», entre autres.

On peut voir aussi parmi les vignes et les feuilles de lotus des piles d'armes avec des trompettes de type celtique, des navires de guerre et des tridents, «faisant peut-être allusion à un double triomphe, terrestre et naval, du propriétaire de la domus».

Il y a «une représentation fascinante» d'un paysage, avec une ville côtière et une falaise, simulée en travertin, face à «la mer sillonnée par trois grands navires, dont l'un avec des voiles hissées», poursuit le communiqué.

«Nous allons travailler de manière intense pour rendre ce lieu, l'un des plus suggestifs de la Rome antique, accessible au public le plus rapidement possible», a promis Alfonsina Russo, responsable du Parc archéologique du Colisée.

