Au milieu d'un troupeau de moutons qui pâturent dans un champ des Highlands écossaises, Luigi et Peaches, deux jeunes chiens à l'épais pelage blanc, gardent un oeil sur le ciel.

Ces deux Bergers de Maremme, une race italienne spécialisée dans la protection des troupeaux contre les loups, apprennent désormais à protéger les moutons des pygargues, ces grands aigles pêcheurs qui s'en prennent aux agneaux.

Jonny et Daisy Ames, qui ont lancé ce programme de dressage depuis leur fauconnerie de Rothiemurchus, dans le nord de l'Ecosse, espèrent que leur projet permettra aux agriculteurs et aux aigles de coexister, alors que des éleveurs réclament aux autorités d'abattre les oiseaux.

«La dernière chose que nous voulons, c'est que des aigles soient abattus», explique à l'AFP Daisy Ames. «Il faut trouver une solution qui convienne aux deux parties», ajoute-t-elle.

Chassés jusqu'à l'extinction

Les pygargues faisaient auparavant partie du paysage en Ecosse mais ils ont été chassés jusqu'à l'extinction au XIXe siècle. Le dernier d'entre eux a été abattu en 1918.

En 1975, dans le cadre d'un vaste programme de réintroduction, des aigles importés de Norvège se sont établis sur l'île de Rum, l'un des lieux les plus sauvages d'Ecosse. Puis d'autres oiseaux ont été réintroduits dans d'autres régions dans les années 1990, puis en 2007 et en 2012.

Si la réintroduction de l'espèce a été un succès, elle ne fait pas les affaires des éleveurs, les aigles s'attaquant aux agneaux pour se nourrir.

Pour résoudre le problème, Jonny Ames s'est inspiré de son expérience au sein d'un projet de protection contre les guépards en Namibie, où des bergers de Maremme avaient été utilisés avec succès pour éloigner les félins du bétail.

Pour dresser les chiens, il attache à un drone ce qui ressemble à aigle et le fait planer au-dessus des chiens.

«Le drone est équipé d'un grand aigle accroché à sa base et il plonge à pic sur les chiens», explique Jonny Ames à l'AFP.

Jonny et Daisy permettent également à un aigle de leur fauconnerie de se nourrir d'une carcasse devant les chiens, dans un environnement sécurisé.

«Nous voulons montrer aux chiens que l'aigle est un prédateur et que s'il y en a un près des agneaux, il faut l'effrayer, relève Jonny.

L'un des avantages des chiens est qu'ils sont «complètement doux» avec les humains, souligne-t-il: «Ce ne sont pas de bons chiens de garde pour (effrayer) les humains, le pire qu'ils peuvent faire, c'est les lécher.»

«Pas les méchants»

Jenny Love, éleveuse de moutons sur la côte ouest de l'Ecosse, affirme que les aigles sont dévastateurs dans la région.

«Les aigles ne sont pas méchants en soi», souligne-t-elle à l'AFP. «Il n'y a rien d'autre à manger pour ces oiseaux, alors ils mangent des agneaux qui sont des proies faciles pour eux."

«Mais cela fait payer un lourd tribut aux agriculteurs. Ils sont privés de leur gagne-pain. Le public a l'impression que les agriculteurs sont les méchants», déplore-t-elle.

Dans le cadre du programme de gestion des pygargues, les agriculteurs reçoivent une indemnité allant jusqu'à 5.000 livres (5.800 euros) par an pour le bétail perdu à cause des aigles.

La procédure de demande d'indemnisation est cependant coûteuse, complexe et loin de compenser les pertes, selon Mme Love.

Un éleveur a perdu pour 30.000 livres sterling (près de 35.000 euros) d'agneaux en une saison, affirme-t-elle.

«J'ai vu des gros durs s'effondrer en larmes devant moi parce qu'ils ne savaient pas quoi faire», ajoute Mme Love, sceptique sur le fait que des chiens puissent régler le problème.

Selon elle, il faudrait des milliers de chiens pour garder les moutons dans les montagnes, où presque tous les agneaux sont perdus à cause des oiseaux. La solution, selon elle, réside plutôt dans de meilleures indemnisations, plus élevées et plus plus faciles à obtenir.

