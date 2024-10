En France, peu d’entreprises demandent aux candidats à l’emploi de fournir une lettre de recommandation, en plus des traditionnels CV et lettre de motivation. Ce document peut pourtant faire toute la différence dans le processus d’embauche, surtout s’il est écrit par les personnes qui connaissent le mieux les potentielles nouvelles recrues. C’est-à-dire leurs anciens collègues.

Les candidats à l'emploi demandent à leur supérieur de leur écrire une lettre de recommandation, mais ils devraient peut-être demander à leurs anciens collègues. gorodenkoff / Getty Images

ETX Daily Up Relax

En règle générale, les chercheurs d’emploi demandent à leur supérieur de leur écrire une lettre de recommandation. Mais si l’on en croit les fondateurs de Kanny, ils devraient davantage solliciter leurs collègues. Cette start-up californienne propose aux candidats à l’emploi de donner un aperçu aux recruteurs de qui ils sont au travail, en sondant leurs pairs. Pour ce faire, il leur suffit de créer un compte sur la plateforme, de répondre à quelques questions et d’inclure un lien vers leur compte LinkedIn. Kanny se charge d’entrer en contact avec leurs collègues pour leur proposer de répondre de façon anonyme à un questionnaire sur leur ancien voisin d’open space.

L’algorithme de Kanny compile toutes leurs réponses dans un rapport qui donne un aperçu des qualités professionnelles – et éventuellement des défauts – d’un salarié. «[L]es candidats peuvent mettre en avant leur personnalité autant que leurs qualifications, ce qui leur offre une occasion unique de se différencier des autres chercheurs d'emploi et de mettre en avant leurs qualités personnelles, qui sont souvent négligées dans les processus de recrutement classiques», peut-on lire dans un communiqué.

Priorité aux «soft skills»

En effet, les recruteurs peinent souvent à se faire une idée du tempérament des actifs qu’ils reçoivent en entretien, bien que ces derniers mettent de plus en plus en avant leurs softs skills, c’est-à-dire leurs aptitudes comportementales, dans leur CV. Certains professionnels RH ont recours à des tests de personnalité dans le processus d'embauche. Mais ces questionnaires sont réputés peu fiables car, à l’heure actuelle, il n’existe aucune réglementation pour les encadrer. Des lacunes dont a bien conscience Sean Vassilaros, PDG et cofondateur de Kanny. «KANNY est né de ma frustration face au manque d'informations fiables sur l'indicateur le plus important de la réussite d'un candidat et de sa bonne intégration au sein d'une entreprise: son caractère», a-t-il déclaré.

Car, dans un marché du travail où les actifs sont de plus en plus diplômés, la différence entre deux candidatures a priori égales se fait désormais sur la base du «savoir-être». Plus le travailleur est autonome, créatif ou adaptable, plus il a de chances de séduire les recruteurs. «Les compétences relationnelles seront de plus en plus au centre de l'évolution des carrières individuelles», affirme Aneesh Raman, Chief Economic Opportunity Officer chez LinkedIn, dans un rapport de la plateforme professionnelle sur l’importance des «soft skills».

C’est pourquoi les universités et les grandes écoles intègrent de plus en plus les qualités humaines dans leur cursus. Mais peut-on vraiment apprendre à un étudiant à faire preuve de bienveillance comme on lui enseigne le b.a.-ba du management ou de la finance? Rien n’en est moins sûr. Néanmoins, cette évolution académique montre à quel point les «soft skills» sont devenues indispensables dans le monde du travail. Elles doivent donc être travaillées, comme n’importe quelle compétence technique.

Aux actifs donc de mettre en valeur leurs qualités relationnelles, tant dans leur CV que dans leur quotidien professionnel. Et qui sait? Leurs efforts seront peut-être récompensés par leurs collègues dans une jolie lettre de recommandation.

ETX Daily Up