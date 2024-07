L'Hôpital fribourgeois (HFR) a été récemment le lieu d'une première suisse dans le domaine cardiaque. Elle a consisté en une intervention sur un patient avec une approche s'appuyant sur le guidage par échographie intracardiaque, sans utilisation de rayons X.

L'intervention a eu lieu sur un patient avec une approche s'appuyant sur le guidage par échographie intracardiaque, sans utilisation de rayons X. (image d'illustration) IMAGO/Panthermedia

ATS

L'intervention a été pratiquée par le Dr Hari Vivekanantham, chef de clinique dans le service de cardiologie, le Dr Etienne Delacrétaz, médecin adjoint, a indiqué mercredi l'HFR. Pour faire battre le coeur, des millions de cellules du muscle cardiaque doivent se contracter et se relâcher en rythme et de façon synchronisée.

Il arrive que la cadence soit perturbée, on parle alors d’une arythmie, précise le communiqué de l'HFR. La fibrillation auriculaire est caractérisée par un rythme irrégulier du coeur provenant des cavités supérieures, les oreillettes. La maladie augmente le risque d’insuffisance cardiaque et d’AVC.

Le traitement le plus efficace consiste en une isolation électrique des veines pulmonaires. Cette procédure, qui dure deux heures, est effectuée plus d’une centaine de fois par an à l’HFR. Le cardiologue introduit via l’aine droite (veine fémorale) des sondes, appelées aussi cathéters, dans l’oreillette droite puis gauche du coeur.

Sans rayons X

L'intervention se déroule dans la salle de cathétérisme cardiaque, sous anesthésie générale, et nécessite, usuellement, l’utilisation d’un appareil de radioscopie (rayons X) pour se repérer dans le coeur. La technique utilisée récemment permet en revanche d’éviter les rayons X, en recourant à une sonde d’échographie intracardiaque.

La sonde dotée d’un ultrason est introduite dans le coeur par la veine fémorale. Cette technique présente plusieurs avantages: l’échographie permet une visualisation exacte de l’anatomie de l’intérieur du coeur et permet un guidage précis, notamment lors de la ponction entre les deux oreillettes, étape clé de l’intervention.

L’opérateur et le personnel présents sans la salle n’ont plus besoin de porter de lourds tabliers de plomb pour se protéger des rayons X. Et, même si les doses utilisées sont globalement faibles dans ce type de procédure, les patients ne sont eux-mêmes plus exposés aux radiations, relève l'HFR dans ses explications.

Du Canada à Fribourg

Si la sonde d’échographie intracardiaque est utilisée en complément à la radioscopie dans de nombreux hôpitaux suisses, la technique sans aucun recours à la radioscopie appliquée par le Dr Vivekanantham, pour l’isolation des veines pulmonaires, constitue une «première en Suisse», souligne le communiqué.

L'approche est communément utilisée en Amérique du Nord. Le Dr Vivekanantham, diplômé de la faculté de médecine de l’Université de Genève, a appris cette technique durant sa spécialisation en électrophysiologie et stimulateurs cardiaques au cours des trois dernières années au Canada.

A son retour en mai et fraîchement nommé chef de clinique, le Dr Vivekanantham s’est empressé d’appliquer son savoir pour en faire bénéficier les patients de l’HFR. Si l'intervention offre de multiples avantages, sa limitation principale reste pour l'heure le coût supplémentaire du cathéter d’échographie intracardiaque.

Les facteurs de risque de la fibrillation auriculaire sont multiples: hypertension, obésité, insuffisance cardiaque, maladies des valves cardiaques et consommation excessive d’alcool. Si la fibrillation auriculaire est parfois silencieuse, elle peut aussi se manifester par un pouls rapide et irrégulier ou des palpitations.

lp, ats