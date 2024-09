Les personnes ayant une bonne estime de soi ont davantage de rapports sexuels et de meilleure qualité, selon une étude de longue durée des universités de Zurich et d'Utrecht (NL). A l'inverse, des expériences sexuelles satisfaisantes conduisent également à une meilleure estime de soi.

Selon l'étude, les changements dans la satisfaction sexuelle ont entraîné des changements dans l'estime de soi, et vice-versa. IMAGO/Design Pics

ATS

L'étude, publiée dans la revue Personality and Social Psychology Bulletin, se base sur les données de plus de 11'000 adultes en Allemagne, qui ont été interrogés à plusieurs reprises sur une période de douze ans.

Selon cette recherche, les changements dans la satisfaction sexuelle ont entraîné des changements dans l'estime de soi, et vice-versa. Ce lien entre l'estime de soi et le bien-être sexuel s'est avéré indépendant du statut de la relation. Il était toutefois plus marqué en moyenne chez les personnes âgées et les femmes que chez les personnes plus jeunes et les hommes.

L'étude visait en premier lieu à mieux comprendre le lien entre l'estime de soi et les expériences sexuelles, comme l'a expliqué Elisa Weber, première auteure de l'étude, à Keystone-ATS. Il s'agit de recherche fondamentale, mais les résultats pourraient à l'avenir être pertinents pour les thérapies.

Les auteurs expliquent ces synergies par le fait que les personnes ayant une bonne estime de soi sont peut-être mieux à même de communiquer leurs désirs et leurs préférences à leurs partenaires intimes, ce qui se traduit à long terme par un meilleur épanouissement sexuel, comme l'a expliqué l'Université de Zurich dans un communiqué.

ceel, ats