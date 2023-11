SpaceX a fait décoller samedi la plus grande et plus puissante fusée jamais construite, Starship, après un premier lancement qui s'était terminé en une gigantesque explosion au printemps.

Starship, qui a décollé du Texas samedi, est la plus grande et la plus puissante fusée jamais construite par SpaceX. ATS

«Trajectoire de Starship nominale», a-t-on pu entendre sur le flux vidéo en direct de l'entreprise d'Elon Musk, quelques minutes après le décollage de la fusée.

Le module Starship, placé au sommet de la fusée s'est séparé avec succès de l'étage de propulsion Super Heavy, qui lui n'a pas survécu à sa redescente programmée et a subi une explosion, selon les commentateurs du flux vidéo.

La fusée géante de 120 mètres de haut s'est arrachée du sol peu après 07h00 locales (14h00 suisses) depuis la base de SpaceX à Boca Chica, dans l'extrême sud du Texas, aux Etats-Unis.

Ce deuxième vol d'essai de SpaceX, l'entreprise du milliardaire Elon Musk, est notamment scruté de près par la Nasa, qui compte sur ce vaisseau pour ses missions de retour sur la Lune.

ATS