La chaleur fait circuler un gaz toxique dans l'habitacle de votre voiture !

J'aime BlueNews mais pour les avis, il faut mettre un j'aime pas ou négatif aussi qui manque (que 3 plus ou moins positif) SVP Sinon pour le sujet, il faut arrêter avec les news anxiogènes. Vivre est un danger constant et après plus de 30 étés dans des autos, ça va encore...

Cernunnos

Il n'y a pas un jour, où les soit-disant progrès de notre civilisation sont mis en cause. Mais je ne suis pas surpris. On nous fait croire que tout ce qui est mis sur le marché va nous faciliter l'existence et nous préserver dans notre santé. Mais à 99 % c'est faux. Le progrès rime avec succès (des ventes), intérêts (financiers des chefs d'entreprises et de leur enseignes). Ce n'est qu'une question d'argent tous ces boniments de vente. Et en plus, cerise sur le gâteau de la consommation, grâce à ça, on engraisse les industries pharmaceutiques qui sont censé guérir les personnes victimes des ces abus industriels en tout genre. En résumé, c'est le serpent qui se mort la queue. Pauvre planète !