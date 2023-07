La lutte contre le scarabée japonais a commencé à Kloten (ZH)

La lutte contre le scarabée japonais, à grand renfort de pesticide, a démarré jeudi à Kloten (ZH), où la première population de ce nuisible trouvée au nord des Alpes s'est répandue récemment. En cas d'échec, le ravageur risque de s'installer dans le reste de l'Europe. D'une taille de 8 à 12 millimètres, le scarabée japonais s'attaque aux feuilles et aux fleurs de nombreux arbres, fruitiers ou non. Les vignes, le maïs et les roses font aussi partie de leurs victimes favorites. Le coléoptère s'est répandu dans le monde ces 100 dernières années. Loin de son environnement naturel d'origine, il ne connaît aucun prédateur.

27.07.2023