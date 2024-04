Hubble dévoile la «crinière» de la Tête de cheval pour la première fois

22 avril 2013 - Cette nouvelle image de Hubble, capturée et publiée pour célébrer la 23e année en orbite du télescope, montre une partie du ciel dans la constellation d'Orion (Le Chasseur). La nébuleuse de la Tête de Cheval, également connue sous le nom de Barnard 33, s'élève comme un hippocampe géant à partir de vagues turbulentes de poussière et de gaz. Cette image montre la région en lumière infrarouge, qui a des longueurs d'onde plus grandes que la lumière visible et peut percer la matière poussiéreuse qui obscurcit habituellement les régions internes des nébuleuses. Le résultat est une structure plutôt éthérée et fragile, constituée de délicats plis de gaz - très différente de l'apparence de la nébuleuse en lumière visible.

Photo: imago/ZUMA Press