Le Covid attaque les nerfs du bonheur dans le cerveau

Les scientifiques ont découvert qu'une infection au coronavirus peut affecter de manière décisive le centre du bonheur dans le cerveau. Des médicaments sont désormais testés pour combattre ce mal d'un genre nouveau.

Les conséquences pour les patients concernés sont lourdes: selon les chercheurs, beaucoup d'entre eux souffrent d'une humeur dépressive, ne ressentent plus aucune motivation ni joie de vivre. (image d'illustration) Sina Schuldt/dpa

La dopamine est un messager chimique extrêmement important pour l'homme. Elle nous procure des sentiments de bonheur, de joie de vivre et de courage, et favorise notre motivation intérieure. Ce neurotransmetteur active notre système de récompense interne - sans dopamine, rien ne va plus.

Des scientifiques de l'université Cornell dans l'État de New York ont découvert qu'une infection par le Covid pouvait affecter sensiblement la libération de dopamine. «Le Sars-Cov-2 peut infecter les cellules nerveuses qui produisent la dopamine», écrivent les scientifiques dans leur étude. Celle-ci a été publiée dans la revue spécialisée «Cell Stem Cell».

Mais le virus ne se contente pas d'attaquer les cellules nerveuses, il les empêche également de fonctionner. Ces dernières ne peuvent plus se développer ni se diviser. En outre, des signaux chimiques sont émis, ce qui provoque des inflammations. Ce résultat est «totalement inattendu», rapportent les chercheurs.

Les conséquences pour les patients concernés sont lourdes: selon les chercheurs, beaucoup d'entre eux souffrent d'une humeur dépressive, ne ressentent plus aucune motivation ni joie de vivre. En outre, la concentration diminue massivement et les personnes concernées deviennent parfois léthargiques.

Trois médicaments testés

Les scientifiques ont également précisé que toutes les personnes atteintes d'une infection au coronavirus ne devaient pas craindre pour leurs hormones du bonheur. Ainsi, seuls 5% environ des cellules nerveuses exposées au virus ont été effectivement infectées. Seule une petite partie des patients atteints du Covid souffrent donc de symptômes typiques tels qu'un manque de concentration ou une humeur dépressive.

Les scientifiques testent actuellement trois médicaments qui pourraient empêcher la propagation des infections des cellules nerveuses. Il s'agit du riluzole, un médicament utilisé pour le traitement de la maladie neurologique SLA, de la metformine pour le traitement du diabète et de l'imatinib, un médicament utilisé pour le traitement du cancer.

Mais on ne sait pas encore si l'un de ces trois médicaments peut effectivement aider à combattre l'infection Covid des cellules nerveuses.

Par ailleurs, les chercheurs proposent que les patients souffrant de Covid Long soient mieux surveillés. Car l'atteinte des neurones à dopamine est également liée à la maladie de Parkinson.

Cette maladie est principalement traitée par des médicaments qui empêchent la dégradation de la dopamine. Toutefois, selon les chercheurs, on ne sait pas encore si les patients atteints de Covid Long présentent un risque accru de symptômes similaires à ceux de la maladie de Parkinson, comme les tremblements ou la dépression.