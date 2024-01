Le réchauffement climatique met les bouquetins en danger, selon une recherche de l'Université de Sassari (I) avec la collaboration du Parc national suisse, qui montre que l'animal devient plus nocturne en réponse à la chaleur, même dans les zones où vivent les loups. Le besoin de vivre dans des conditions thermiques appropriées l'emporte sur le risque de devenir une proie.

La réponse du bouquetin au changement climatique pourrait également être mise en œuvre par d'autres espèces typiquement diurnes (archives). sda

Pour les scientifiques, le changement climatique pourrait, à long terme, être dangereux pour d'autres espèces mal adaptées à des températures plus élevées: la réponse du bouquetin, qui se déplace vers des zones moins adaptées, augmentant son activité nocturne et acceptant un plus grand risque de prédation, pourrait également être mise en œuvre par d'autres espèces typiquement diurnes.

L'étude a été menée de 2006 à 2019 par Francesca Brivio et Marco Apollonio, en collaboration avec l'Université de Ferrare et les zones protégées du parc du Grand Paradis (I) et du Parc national suisse. Un total de 47 bouquetins ont été munis de colliers GPS.

Les résultats montrent que l'augmentation de l'activité nocturne en fonction de la température est similaire chez les mâles et les femelles, bien que ces dernières pèsent environ deux fois moins et aient des bois nettement plus petits, ce qui les expose à un risque de prédation plus élevé.

«Les conséquences ultimes de ces changements sur le comportement des espèces diurnes ne sont pas encore évidentes et il faudra comprendre si elles peuvent mettre en péril la conservation de ces espèces», concluent les chercheurs dans la revue britannique Proceedings of the Royal Society B.

uc