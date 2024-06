(ETX Daily Up) – L'été est un moment de l'année où les journées s'étirent et les cœurs s'allègent. On y fait de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres amoureuses, parfois inattendues. Mais attention, il arrive que certaines personnes en profitent pour nouer des relations éphémères, sans que vous le sachiez. Ce comportement a comme nom de code le «summer shading».

Le summer shading consiste à nouer des relations uniquement pour l'été. DMP / Getty Images

Relax

Avez-vous déjà entamé une relation au début de l'été, pour voir votre partenaire disparaître à la fin de la saison? Si oui, vous avez peut-être été victime de «summer shading». Ce terme, que l’on peut traduire par «ombrage d’été», se caractérise par le fait de mettre en pause une relation estivale une fois la saison terminée. Généralement, ces flirts naissent entre juin et août, lorsque le temps est chaud et que les obligations professionnelles se font plus légères, et se dispersent à la fin de l'été. Puis, à l'arrivée de la saison hivernale, les summer shaders cherchent souvent à reprendre ces relations. D'ailleurs, cette période de l'année est également propice à des relations éphémères motivées par la hantise de se retrouver célibataire au moment où les températures baissent et l'on fête Noël. C'est ce que l'on appelle la «cuffing season«, une période pendant laquelle les personnes cherchent une relation coûte que coûte pour ne pas être seules.

«Nous savons déjà que pendant les mois froids de l'hiver, les célibataires ont tendance à se mettre en couple et à rechercher quelque chose de plus engagé», explique Tina Wilson, fondatrice de Wingman, dans un article de The HuffPost. «Ce dont les gens parlent moins, c'est du phénomène inverse. Pendant l’été, quand l’accent est davantage mis sur les amis, les voyages et le beau temps, les gens sont souvent moins enclins à s'engager sérieusement, rendant la scène des rencontres plus confuse».

Peu de personnes réalisent qu’elles ne sont que des béguins estivaux, car les intentions ne sont généralement pas clairement communiquées. Résultat: on se laisse emporter par cette idylle estivale sans préciser les attentes, et l’on se retrouve le cœur brisé et complètement confus.

Mais pourquoi certaines personnes se prêtent-elles à ce boomerang émotionnel? Pour les adeptes du «summer shading», c’est une manière d’explorer leurs options en toute liberté et de vivre différentes relations sans s'engager. Sans surprise, ce comportement est courant dans notre société contemporaine. L'application de rencontres américaine Wingman, à l’origine de ce terme, a d’ailleurs mené une étude sur le phénomène, révélant que 67% de ses utilisateurs ont avoué avoir mis leur partenaire officiel à l'ombre, le temps de profiter de l'été.

Alors comment se protéger du «summer shading»? Plusieurs signes révélateurs ou subtils peuvent tirer la sonnette d'alarme. Par exemple, si votre nouveau partenaire se montre soudainement distant ou moins affectif lors des activités estivales, il se peut que vous soyez avec un ou une «summer shader». A l'inverse, si vous entamez une relation estivale, et que vous êtes progressivement ghosté à la fin de l'été, il est possible que vous soyez victime de ce phénomène. Une fois ces signaux repérés, parlez-en directement à votre partenaire, en ayant une discussion claire sur vos attentes relationnelles.

Relax