Afin de compenser la différence entre notre calendrier et le temps effectif que prend la Terre pour faire un tour du soleil, un 29e jour est ajouté au mois de février tous les quatre ans. Et pourtant, malgré cette correction, des décalages subsistent.

En ajoutant un jour entier à chaque année bissextile, on se trompe encore de onze minutes et quatre secondes chaque année. PantherMedia / Vasyl Faievych

La Terre n'a pas besoin de 365 jours pour effectuer sa rotation autour du soleil, mais d'environ 365,25 jours, soit 5 heures, 48 minutes et 56 secondes de plus qu'une année calendaire pour être exact. En ajoutant un jour entier à chaque année bissextile, on se trompe encore de onze minutes et quatre secondes chaque année. Avec le temps, cette petite différence s'accumulerait et donnerait lieu à un décalage des saisons dans le calendrier.

C'est pourquoi certaines années bissextiles doivent en réalité être omises – il n'y a pas tout à fait une année bissextile sur quatre. La règle veut qu'une année bissextile soit sautée si le nombre d'années est divisible par 100, mais pas par 400. L'an 2000 était par exemple une année bissextile, mais les années 1700, 1800 et 1900 ne l'étaient pas. La prochaine fois qu'une année bissextile sera sautée, ce sera l'année 2100.

Anniversaire le 1er mars

Mais alors, quand est-ce que les personnes nées le 29 février fêtent-elles leur anniversaire pendant les années non-bissextiles? Légalement, la réponse est le 1er mars.

Certains anniversaires jouent un rôle important d'un point de vue juridique, pour déterminer le moment à partir duquel on peut conduire une voiture, par exemple. C'est pourquoi le Code civil suisse stipule qu'est majeur «celui qui a 18 ans révolus». Les personnes nées le 29 février n'ont pas encore atteint leur 18e année le 28 février – elles ne comptent donc comme majeures qu'à partir du 1er mars.

D'ailleurs, personne ne peut fêter son 18e anniversaire un 29 février, car ce n'est pas un chiffre divisible par quatre. La 18e année suivant une année bissextile n'aura jamais de jour supplémentaire.

Cela ne concerne pas beaucoup de gens en Suisse. Le dernier 29 février, en 2020, à peine 197 bébés sont nés, comme le montrent les chiffres de l'Office fédéral de la statistique. Au cours des 50 dernières années, 2335 enfants en Suisse sont nés un 29 février.

ceel, ats