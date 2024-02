Neuf personnes sur dix disent percevoir des changements au niveau du climat en Suisse, selon un sondage publié jeudi par l'OFS. De plus, la pollution de l'air et le bruit généré par le trafic sont de plus en plus perçus comme gênants par la population, alors que le danger ressenti des centrales nucléaires diminue.

Neuf sondés sur dix indiquent percevoir que le climat change en Suisse. Parmi les dangers ressentis par la population, la pénurie d'eau figure en bonne place (Photo d'illustration). sda

Plus précisément, 41% des sondés ont indiqué percevoir que le climat change de manière importante en Suisse alors que 48% font état de changements légers, révèle le quatrième sondage sur les thématiques environnementales réalisé par l'Office fédéral de la statistique (OFS) en 2023. A l'autre bout du spectre, 11% des sondés disent ne ressentir aucun changement au niveau du climat.

Les femmes (44%) sont plus nombreuses que les hommes (38%) à penser que le climat en Suisse est en train de subir de grands changements, note encore l'enquête «Qualité de l'environnement et comportements environnementaux» réalisée tous les quatre ans depuis 2011.

Parmi les autres constats: 89% des sondés jugent la qualité de l'environnement autour de leur domicile très bonne ou plutôt bonne. Par contre, la part des personnes dérangées par la pollution de l'air chez elles a augmenté, passant de 35% en 2019 à 39% en 2023. Idem pour le bruit généré par le trafic dont 36% des sondés se plaignent (contre 31% en 2019).

Quant aux rayonnements émis par les lignes à haute tension et les antennes de téléphone mobile, ils indisposent 25% de la population. Cette proportion n'a pas évolué en quatre ans, note l'OFS.

Moins de Suisses prennent l'avion

Alors que près de la moitié des sondés jugent que les gens sont de plus en plus respectueux de l'environnement, l'OFS indique que cette tendance ne se reflète que partiellement dans les comportements.

En matière d'attitudes respectueuses de l'environnement, la part des personnes qui disent ne jamais prendre l'avion a augmenté, passant de 20% en 2019 à 26% l'année dernière. Par contre, l'OFS a enregistré une stagnation dans d'autres domaines comme les habitudes de chauffage, l'attention portée au score énergétique lors de l'achat d'appareils électroniques ou encore la consommation de produits biologiques.

Pour la première fois, l'OFS a analysé les habitudes en termes de consommation de viande et de produits à base de viande. Résultat: 12% des répondants en consomment tous les jours, environ 70% entre une et six fois par semaine et 11% moins d'une fois par semaine. 6% des sondés ont un régime végétarien.

La pénurie d'eau inquiète

En ce qui concerne les dangers perçus par les sondés, la perte de biodiversité, les changements climatiques et la pénurie d'eau composent le trio de tête. Près de la moitié des répondants jugent ces phénomènes très dangereux pour l'être humain et l'environnement.

Au contraire, les centrales nucléaires ont, elle, notoirement perdu en dangerosité aux yeux des sondés: 41% les jugeait très dangereuses en 2019 contre plus que 26% en 2023. Une nette baisse de la nocivité perçue est aussi notamment constatée pour les pesticides (de 53% à 43%) et le génie génétique dans la fabrication d'aliments (de 36% à 29%).

Le sondage a été effectué entre avril et juillet 2023 auprès de 3028 personnes résidant en Suisse et âgées de 15 à 74 ans.

mabe, ats