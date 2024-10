Le Nobel de la paix a récompensé vendredi le groupe japonais Nihon Hidankyo, qui compte des survivants d'Hiroshima et Nagasaki – appelés «hibakusha» – militant aujourd'hui contre l'arme atomique. Voici les principales réactions:

Masako Kudo, une responsable de Nihon Hidankyo, ou Confédération japonaise des organisations de victimes des bombes A et H, s'adresse aux médias dans son bureau de Tokyo, le vendredi 11 octobre 2024, après que Nihon Hidankyo ait reçu le prix Nobel de la paix.

Japon

«Le fait que le prix Nobel de la paix ait été décerné à cette organisation, qui a passé de nombreuses années à oeuvrer pour l'abolition des armes nucléaires, c'est extrêmement significatif», a jugé le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, devant la presse.

Les bombes nucléaires représentent «le mal absolu», a de son côté commenté le maire d'Hiroshima, Kazumi Matsui.

«Les 'hibakusha' vieillissent rapidement, et il y a de moins en moins de personnes en mesure de témoigner de l'inutilité de posséder des bombes atomiques, de leur mal absolu», a-t-il déclaré aux médias.

ONU

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé les dirigeants mondiaux à faire preuve de «clairvoyance» et à «éliminer» les «engins de mort» que sont les armes nucléaires.

«Il est temps que les dirigeants mondiaux soient aussi clairvoyants que les 'hibakusha' et considèrent les armes nucléaires pour ce qu'elles sont: des engins de mort qui n'offrent ni sûreté, ni protection, ni sécurité», a déclaré Antonio Guterres dans un communiqué, poursuivant: «La seule façon d'éliminer la menace des armes nucléaires est de les éliminer complètement.

UE

L'attribution de ce prix Nobel donne une valeur «inestimable» au plaidoyer de Nihon Hidankyo contre les armes atomiques et envoie «un message puissant», a réagi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

«Nous avons le devoir de mémoire. Et un devoir encore plus grand de protéger les prochaines générations des horreurs de la guerre nucléaire», a-t-elle écrit dans un message sur le réseau X.

Allemagne

Le chancelier allemand Olaf Scholz a adressé ses «félicitations» à Nihon Hidankyo. «Les témoignages émouvants et le travail de mémoire inlassable des survivants d'Hiroshima et de Nagasaki nous rappellent que nous devons tout mettre en oeuvre pour créer les conditions d'un monde sans armes nucléaires», a-t-il écrit sur X.

La ministre allemande des affaires étrangères, Annalena Baerbock, a qualifié ce prix de «très bonne nouvelle». «Surtout en ces temps brutaux où des puissances agressives menacent d'utiliser des armes nucléaires, il est d'autant plus important que le monde entier dise clairement que la paix signifie que ces armes ne doivent plus jamais être utilisées», a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse.

ICAN

Daniel Högsta, directeur adjoint de la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN), qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2017, a estimé qu'il s'agissait d'«une reconnaissance bien méritée et extrêmement importante, qui intervient à un moment crucial où le risque d'utilisation d'armes nucléaires est aussi élevé, sinon plus, qu'il ne l'a jamais été.»

«L'année prochaine marquera le 80e anniversaire des bombardements catastrophiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Il est plus important que jamais que les voix des survivants et leurs appels urgents à l'action soient entendus et pris en compte», a-t-il ajouté.

CICR

«Nihon Hidankyo a plaidé depuis longtemps pour l'interdiction totale et l'élimination des armes nucléaires», fait remarquer le Comité international de la Croix-Rouge. La souffrance des rescapés des attaques d'Hiroshima et Nagasaki, les Hibakushas, a montré pourquoi il faut atteindre ce résultat, ajoute le CICR.

Le CICR souhaite que ce prix pousse la communauté internationale à un monde sans arme nucléaire, alors que les menaces de recourir à nouveau à cet instrument n'ont jamais été aussi importantes.

