Pour booster sa mémoire, rien de mieux que la musique

(ETX Daily Up) – La rentrée est l’occasion d’essayer de nouvelles méthodes d’apprentissage pour gagner en efficacité. Si l’on se fie aux découvertes les plus récentes en neurosciences cognitives, la musique aurait des effets positifs sur la mémorisation. Surtout si elle nous est familière, comme le révèle une étude américaine parue dans la revue PLOS One.

La musique peut faciliter la mémorisation de nouvelles informations, si elle est prévisible. monkeybusinessimages / Getty Images

Les auteurs de cette étude affirment que la musique augmenterait notre capacité à apprendre de nouvelles informations. Ils sont arrivés à cette conclusion après avoir mené une expérience avec une quarantaine de participants âgés de 18 à 24 ans. Les universitaires leur ont demandé d’apprendre une série de formes abstraites tout en écoutant différents morceaux de musique. «Nous voulions sonder le potentiel de la musique comme moyen mnémotechnique qui nous aide à nous souvenir plus facilement des informations», explique Yiren Ren, autrice principale de l’étude, dans un communiqué.

Yiren Ren a interprété au piano les morceaux qu’ont écoutés les volontaires tout au long de l’expérience. Certains étaient assez linéaires d’un point de vue rythmique, tandis que d’autres avaient un structure plus complexe, ce qui les rendait moins prévisibles à l’oreille. Les chercheurs ont remarqué que les participants avaient plus de facilité à mémoriser les séquences de forme quand ils écoutaient une mélodie que leur cerveau pouvait facilement anticiper. Les morceaux à la rythmique plus irrégulière avaient l’effet inverse sur l’acquisition de nouvelles informations. «En fonction de sa familiarité et de sa structure, la musique peut aider ou entraver notre mémoire», en conclut Mme Ren.

Les conclusions de cette recherche font écho à celle d’une autre étude d’Yiren Ren, publiée début juillet dans la revue Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, dans laquelle on apprend que la musique a le pouvoir de remodeler émotionnellement nos souvenirs. Ainsi, les chansons joyeuses peuvent changer la valence de nos souvenirs, en les rendant plus positifs. «Cela met en lumière la malléabilité de la mémoire en réponse à la musique et le rôle puissant que cet art peut jouer dans l'altération de nos souvenirs antérieurs», affirme Mme Ren dans le même communiqué.

Ces deux études montrent à quel point la musique est un puissant stimulant cérébral, et donc un véritable allié thérapeutique pour les personnes ayant des troubles de la mémoire. Le quatrième art peut jouer un rôle dans la consolidation des apprentissages. C’est pourquoi il peut être judicieux d’écouter de la musique en étudiant ou en travaillant. Mais veillez à ce que cela ne nous déconcentre pas trop: la meilleure façon d’apprendre de nouvelles connaissances est d’être attentif.

