Pourquoi le printemps ne commence plus le 21 mars?

Le printemps débute officiellement mercredi à 04h06. Cela peut en étonner certains: des générations ont appris que cette saison débutait le 21 mars. Le début du printemps a-t-il été reculé? Et n'a-t-il pas déjà eu lieu cette année? Quelques éléments pour ceux qui ont perdu le fil.

Les biologistes définissent, eux, les saisons en fonction de l'état de développement des plantes, ce que l'on appelle la phénologie. VP

1. QUAND COMMENCE LE PRINTEMPS?

Le début du printemps est une question de perspective: pour les astronomes, le printemps débute (généralement) le 20 mars, pour les météorologues, il est déjà là depuis le 1er mars. Et pour les biologistes, non seulement il est différent chaque année, mais il change aussi selon l'endroit où l'on se trouve.

2. LE PRINTEMPS ASTRONOMIQUE NE DEBUTE-T-IL PAS LE 21 MARS?

Non, pas depuis quelques années déjà. D'un point de vue astronomique, le printemps commence par une équation jour-nuit – et ce exactement au moment où le soleil se trouve à la verticale de l'équateur. Cette année, le début astronomique du printemps a donc lieu le 20 mars à 04h06.

Dans le fuseau horaire d'Europe centrale, ce début du printemps astronomique tombe actuellement le plus souvent le 20 mars. Mais il n'en a pas toujours été ainsi et n'en sera pas toujours ainsi. La date dépend notamment de la distance par rapport à la dernière année bissextile et du fuseau horaire. Ainsi, le début du printemps astronomique peut aussi avoir lieu le 19 ou le 21 mars.

Jusqu'en 1916, le printemps commençait toujours le 21 mars, mais à partir des années 80, cette date n'apparaissait plus que tous les quatre ans. Le début du printemps astronomique est tombé pour la dernière fois le 21 mars en 2011 et la prochaine fois n'adviendra qu'en 2102. En effet, en 2100, une année bissextile sera sautée en raison d'une règle spéciale pour les années bissextiles, ce qui placera à nouveau plus souvent le début du printemps astronomique au 21 mars sur le calendrier.

D'ici là, le printemps commencera de plus en plus souvent le 19 mars, la prochaine fois en 2048.

3. POURQUOI LE DÉBUT DU PRINTEMPS MÉTÉOROLOGIQUE EST-IL PLUS PRÉCOCE QUE LE DÉBUT DU PRINTEMPS ASTRONOMIQUE?

Par pur pragmatisme: c'est l'Organisation météorologique mondiale (OMM) qui a fixé le 1er mars comme début du printemps météorologique. Elle tient des statistiques sur les changements climatiques. Pour les comparaisons et les statistiques, il est utile que les quatre saisons aient la même durée. C'est pourquoi l'OMM a fixé toutes les saisons à exactement trois mois. Le début d'une saison est toujours au début d'un mois.

4. À PARTIR DE QUAND LES BIOLOGISTES CONSIDÈRENT-ILS QUE C'EST LE PRINTEMPS?

Les biologistes définissent, eux, les saisons en fonction de l'état de développement des plantes, ce que l'on appelle la phénologie. Le calendrier phénologique connaît dix saisons qui ne sont pas liées à des dates fixes. Le début d'une nouvelle saison est défini par la floraison, la maturation des fruits ou la coloration des feuilles de certaines espèces végétales. Il dépend donc du temps ainsi que de l'emplacement et de l'altitude.

Pour le printemps, le calendrier phénologique connaît trois phases: le pré-printemps, le premier printemps et le printemps complet. Le pré-printemps est marqué par la floraison des perce-neige, des crocus et des primevères. Le premier printemps se manifeste par la celle des violettes, des anémones et des forsythias. Le printemps complet est caractérisé par la floraison des pommiers et des lilas et se termine par celle des framboisiers.

