Parler aux animaux : Cette idée stimule depuis toujours l'imagination des hommes. Une fondation britannique vient de décerner un prix de dix millions de dollars pour faire avancer la recherche dans un domaine où des succès considérables ont été enregistrés récemment.

Des chercheurs ont réussi à traduire le couinement des chauves-souris à l'aide de l'intelligence artificielle. Image : IMAGO/SuperStock

Tobias Benz

Le «Dolittle Challenge», qui s'inspire de la comédie américaine «Dr. Dolittle», promet aux chercheurs un prix pouvant atteindre dix millions de dollars s'ils parviennent à «casser le code» dans le domaine de la communication entre différentes espèces. La fondation britannique Jeremy Coller, responsable du prix, espère que l'intelligence artificielle permettra de réaliser de grands progrès.

On est convaincu «que la puissance de l'intelligence artificielle peut aider à déchiffrer la conversation entre les espèces», déclare Jeremy Coller, président de la fondation, cité dans le «Guardian». De récents progrès dans ce domaine, réalisés à l'aide de l'IA, sont porteurs d'espoir.

Des algorithmes pour traduire les couinements des chauves-souris

Ainsi, des chercheurs ont récemment développé des algorithmes d'apprentissage automatique pour traduire les couinements des chauves-souris et identifier ainsi le sujet des disputes.

Les algorithmes les plus récents devraient également pouvoir décoder les émotions des cochons, grâce à leurs grognements. Il en va de même pour les couinements des rongeurs, qui permettent d'identifier leur niveau de stress.

Le «Earth Species Project», un projet californien à but non lucratif, travaille aussi dans ce domaine et espère développer prochainement un système qui pourra être appliqué à toutes les espèces.

Une amélioration fulgurante

Grâce à l'intelligence artificielle, «la compréhension de la communauté scientifique des modèles de communication des organismes non humains a fait un bond ces dernières années», explique au Guardian le professeur Yossi Yovel de l'université de Tel Aviv, qui participe également à ce prix de dix millions de dollars.

Eddie Murphy peut parler aux animaux dans le film Dr. Dolittle. Image : 20th Century Fox/McBroom Bruce/Courtesy Album

Grâce à ce prix, les scientifiques n'espèrent toutefois pas faire une percée à la Dr Dolittle dans les années à venir, il s'agit plutôt de faire progresser la recherche générale dans ce domaine. «Nous espérons pouvoir annoncer les critères pour le grand prix après deux ou trois ans de petits prix», explique Yovel, qui a lui-même travaillé comme co-auteur de l'étude sur les chauves-souris.

Il s'agit de développer un système dans lequel les animaux ne se rendent pas compte qu'ils communiquent effectivement avec un être humain. En outre, une plus grande compréhension de la sensibilité des animaux serait l'objectif.

«Nous sommes ouverts à tout organisme et à toute modalité, de la communication acoustique chez les baleines à la communication chimique chez les vers», précise Yovel. La date limite de soumission des projets est fixée au 31 juillet.

Plus de vidéos de la rubrique