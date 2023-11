Jean-Marc Jancovici, ingénieur français spécialiste de l'énergie et du climat, sera à l'Université de Genève le 13 novembre pour donner une conférence sur la Suisse dans un monde neutre en carbone. Il est invité dans le cadre de la soirée organisée en l'honneur des lauréats des Prix Latsis 2023.

Président du groupe de réflexion "The Shift Project", Jean-Marc Jancovici retracera le rôle joué par l'énergie, dont le pétrole, ces deux derniers siècles (image d'illustration). ATS

Président du groupe de réflexion «The Shift Project», Jean-Marc Jancovici retracera le rôle joué par l'énergie ces deux derniers siècles, une période qui a été marquée par le passage des énergies renouvelable aux énergies fossiles. Il illustrera son propos en prenant l'exemple de la Suisse.

La Confédération helvétique a connu un essor économique fulgurant. Elle est passée de pays parmi les plus pauvres d'Europe à un de ceux ayant le PIB par personne le plus élevé, relève l'UNIGE dans sa présentation. Le miracle a notamment été rendu possible grâce aux combustibles fossiles, qui ont transformé le monde.

Mais le charbon, le pétrole et le gaz, qui ont permis la croissance économique et une augmentation du niveau de vie, ont également une face sombre. Ils participent à l'émission dans l'atmosphère de CO2, un gaz à effet de serre, et sont ainsi devenus, consommés telle une drogue comme aujourd'hui, un facteur du dérèglement climatique.

«Le monde sans fin»

Le défi auquel est confrontée l'humanité est de «perpétuer les acquis du système actuel sans en perpétuer les inconvénients», note l'UNIGE. En d'autres mots, il s'agit d'atteindre la «neutralité carbone», afin de ne pas transformer la Terre en endroit hostile, sans devoir passer par des sacrifices insupportables.

Jean-Marc Jancovici réfléchit à ces questions depuis de nombreuses années et sensibilise le public à l'urgence de la situation. Il a écrit plusieurs ouvrages et est notamment le co-auteur de la bande dessinée «Le monde sans fin», parue en 2021, qui a connu un énorme succès en librairie.

mf, ats