L'Université de Genève (UNIGE) organise mardi une conférence publique sur les nombres mystérieux. Le professeur Francis Brown aura pour mission de lever le voile sur ces nombres utilisés par les scientifiques pour décrypter les interactions entre les particules.

Une conférence à l'UNIGE tentera de lever le voile sur les nombres mystérieux, qui sont notamment utilisés par les scientifiques du CERN, ici à l'image, pour mieux comprendre les mécanismes de l'univers (archives). ATS

Insaisissables et omniprésents: certains nombres continuent de fasciner et interroger les chercheurs. Parmi eux, les valeurs zêta employées en physique pour calculer des quantités importantes. Francis Brown, professeur de mathématiques à l'UNIGE et à l'Université d'Oxford, reviendra sur leur découverte au 18e siècle jusqu'à leur réapparition au coeur de la physique des particules.

Cette conférence marque le début d'une série annuelle visant à partager avec un public plus large les recherches menées par la section de mathématiques de l'Université de Genève. L'objectif principal de Maths à PartaG est de favoriser une meilleure compréhension des mathématiques auprès du grand public.

