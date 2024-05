L'endocrinologue bâloise Mirjam Christ-Crain est la lauréate du Prix Otto Naegeli 2024. Considéré comme l'une des plus importantes distinctions scientifiques de Suisse, ce prix est doté de 200'000 francs.

ATS

Mirjam Christ-Crain est l'auteure de plus de 300 publications originales, a indiqué mercredi l'Université de Bâle. La professeure d'endocrinologie à l'Université de Bâle et médecin-cheffe adjointe de la clinique d'endocrinologie, de diabète et de métabolisme à l'Hôpital universitaire de Bâle s'intéresse en particulier à l'ocytocine, dite «hormone du bonheur».

Interrogée par Keystone-ATS, elle a déclaré vouloir utiliser l'argent du prix pour faire avancer la recherche sur cette hormone. Il y a un an, elle avait démontré que certaines personnes souffraient d'une carence de cette hormone, grâce à un test utilisant de l'ecstasy.

La Pre Christ-Crain et son équipe entendent examiner si une thérapie à base d'ocytocine peut aider les patients qui en manquent. L'étude n'en est qu'au stade de la planification, mais des patients du monde entier se sont d'ores et déjà annoncés pour y participer.

La remise du prix aura lieu le 18 juin à Bâle. Tous les deux ans, la Fondation Otto Naegeli décerne son prix à des personnalités exceptionnelles de la recherche médicale. Le prix a été créé en mémoire du professeur de médecine interne zurichois Otto Naegeli (1871-1938). Il n'a été attribué que quatre fois à une femme au cours des 50 dernières années.

