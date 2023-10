Swiss doit remplacer environ 1000 équipements de protection respiratoires (PBE) défectueux destinés au personnel de cabine. L'équipage a été confronté au mauvais fonctionnement de masques lors de récents incidents en vol.

Swiss va remplacer un millier de masques intégraux destinés aux pilotes et au personnel de cabine. ATS

Des membres d'équipage ont constaté des odeurs inhabituelles sur deux vols récents et enfilé leur PBE à titre préventif, informe mercredi Swiss dans un communiqué. Certains masques n’ont pas fonctionné correctement ou ont été difficiles à retirer de leur emballage.

L’équipage et les passagers n’ont couru de danger à aucun moment, assure le transporteur. Les deux vols ont atterri en toute sécurité et de manière contrôlée. Swiss va remplacer à titre préventif tous les PBE du modèle concerné, soit près d'un millier.

La compagnie aérienne avait immédiatement signalé les incidents aux autorités compétentes. Le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) a publié mercredi un rapport préliminaire confirmant l'enquête en cours.

Plusieurs mois

Des experts de différents départements de la compagnie ont inspecté les masques de protection respiratoire. Ils ont constaté que la fonctionnalité de l’un des deux modèles était effectivement amoindrie dans certains cas.

L’acquisition de nouveaux modèles a déjà été lancée et sera mise en oeuvre le plus rapidement possible, selon le communiqué. L’opération de remplacement du matériel prendra quelques mois. Les équipages recevront une formation supplémentaire pour mieux les préparer à la manipulation particulière des masques.

Les masques intégraux, équipements de protection respiratoire (Protective Breathing Equipment – PBE) sont destinés aux pilotes et au personnel de cabine. Ils sont équipés de générateurs d’oxygène pour que les membres d’équipage puissent respirer même en présence de fumée dans la cabine et se déplacer sans entrave. Swiss utilise à bord deux modèles différents, certifiés au niveau international.

beko, ats