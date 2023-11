L'initiative «Stop au blackout» du Club Energie Suisse a déjà recueilli 120'000 signatures. Elle a ainsi franchi la barre des 100'000 paraphes nécessaires. Le texte vise à lever l'interdiction de construire des centrales nucléaires en Suisse.

L'initiative a été lancée par les milieux bourgeois dans le but de pouvoir à nouveau construire des centrales nucléaires en Suisse (archives). KEYSTONE/GAETAN BALLY

Le Club Energie Suisse est en train de certifier les signatures récoltées, a indiqué sa présidente et membre de l'UDC soleuroise Vanessa Meury à Keystone-ATS, confirmant une information de la SonntagsZeitung.

L'initiative a été lancée par les milieux bourgeois dans le but de pouvoir à nouveau construire des centrales nucléaires en Suisse. La société et l'économie seraient à l'arrêt sans électricité, écrivait le comité d'initiative lors de son lancement en août 2022. Et d'ajouter que la Suisse doit maintenant veiller de toute urgence à un approvisionnement en électricité sûr, autonome et respectueux de l'environnement et du climat.

Pour ce faire, il est notamment prévu d'inscrire dans la Constitution que «toute forme de production d'électricité respectueuse du climat est autorisée».

Ainsi, la construction de nouvelles centrales nucléaires serait à nouveau possible en Suisse. Le fait que cela soit actuellement interdit est critiqué par le comité comme étant une «interdiction technologique absurde». Le comité d'initiative déplore que la combinaison de l'énergie hydraulique et de l'énergie nucléaire, respectueuses de l'environnement, soit abandonnée sans nécessité.

