A Genève, Solidarités et le Parti du travail ont déposé lundi 1300 signatures contre la baisse d'impôts pour les entrepreneurs, alors que 500 suffisaient pour un référendum facilité (illustration). ATS

Avec le soutien du Syndicat interprofessionnel de travailleurs (SIT), les deux partis membres de la coalition Ensemble à Gauche s'opposent à «des cadeaux fiscaux aux personnes qui n'en ont absolument pas besoin.» La loi vise à alléger la fiscalité des patrons qui détiennent au moins 10% de leur entreprise, qui y travaillent et qui résident dans le canton.

Elle instaure une réduction de 80% de l'impôt sur la fortune pour les titres non cotés valant jusqu'à 10 millions de francs et de 40% au-delà de ce montant. Environ 4200 entrepreneurs sont concernés. Pour les référendaires, elle va surtout favoriser 23 contribuables dont la valeur de la société dépasse les 30 millions et qui verront leurs impôts baisser de 500'000 francs en moyenne.

Alors que l'objectif de la loi est de réduire l'importante charge fiscale des entrepreneurs, qui sont imposés à la fois sur le capital et la fortune, elle profitera à peine à la grande majorité des propriétaires des petites et moyennes entreprises, critique la gauche de la gauche. Autre perdant: l'Etat, avec 30 millions de recettes fiscales en moins.

