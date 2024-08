«Antisociale», «grotesque»: Baume-Schneider fâche presque tout le monde

La gauche et l'UDC critiquent la décision du gouvernement de financer la 13e rente AVS uniquement par le biais d'une augmentation de la TVA. Les milieux patronaux et la majorité du camp bourgeois sont eux satisfaits de l'abandon du financement via une hausse des cotisations salariales.

La 13e rente AVS sera «versée et payée», même si la proposition du Conseil fédéral devait être un échec, selon la ministre des assurance sociales Elisabeth Baume-Schneider. KEYSTONE

Une grande majorité d'acteurs de tous bords a de plus critiqué la décision du Conseil fédéral d'abaisser la contribution de la Confédération au fonds AVS, de 20,2% actuellement à 19,5%. Le PS a qualifié une telle baisse de «grotesque» et autant l'Union suisse des arts et métiers (Usam), l'Union syndicale suisse (USS), la faîtière Travail.Suisse que le Centre y sont opposés.

Travail.Suisse dit ne pas comprendre pourquoi le Conseil fédéral veut renoncer à la compensation sociale que permet la contribution fédérale. Pour elle, cette contribution garantit que chacun paie la part de la 13e rente AVS qu'il ou elle peut effectivement assumer, les retraités aisés participant aussi au financement de la rente.

Financement «social»

Du côté de la gauche, le Parti socialiste (PS) et les Vert-e-s estiment que la 13e rentre doit être financée par une augmentation des cotisations salariales. Cela serait la manière «la plus judicieuse» et «la plus sociale» de financer une mesure voulue par le peuple, selon le PS.

Les Vert-e-s, qui estiment que le financement par le biais de la TVA n'est pas la bonne solution, veulent aussi recourir aux cotisations salariales pour financer la 13e rente. C'est une solution plus «juste» car chacun participerait à pourcentage égal, a indiqué la conseillère nationale Katharina Prelicz-Huber (ZH) à Keystone-ATS.

Un avis partagé par l'USS, qui dénonce une décision «antisociale» du Conseil fédéral. Elle estime qu'un financement via la hausse des cotisations salariales permettrait d'assurer un certain équilibre social, les hauts revenus payant proportionnellement plus dans le pot commun.

L'UDC s'oppose elle aussi résolument au financement de la 13e rentre par le biais d'une augmentation de la TVA, a indiqué sa porte-parole Andrea Sommer à Keystone-ATS. Une solution au financement – respectivement l'assainissement – de l'AVS doit être apportée par le projet de réforme de l'AVS que le Conseil fédéral doit présenter d'ici fin 2026, ajoute le parti.

Les patrons sont contents

A l'inverse de la gauche, une majorité du camp bourgeois (PLR, Centre, Vert'libéraux) et les patrons (Usam, economiesuisse, Union patronale suisse) sont satisfaits que le Conseil fédéral ait renoncé à recourir à une augmentation des cotisations salariales pour financer la 13e rente. Sur X, economiesuisse parle d'une «bonne nouvelle».

Pour le PLR, tout doit être mis en oeuvre pour que la classe moyenne qui travaille et les PME ne soient pas mises à contribution. «Des pourcentages salariaux plus élevés représentent une charge supplémentaire inutile pour les PME», estime de son côté l'Usam.

La Fédération des entreprises romandes (FER) Genève se montre elle tout à fait satisfaite. Financer la 13e rente par la seule augmentation de la TVA est la solution qu'elle avait préconisée lors des discussions sur les modalités de financement, rappelle-t-elle.

Assainissement de l'AVS

L'Usam est cependant d'avis qu'il convient de s'atteler à un assainissement global des finances de l'AVS avant de décider du financement.

Les partis et autres acteurs sont globalement d'accord que des mesures doivent être prises pour financer l'AVS sur le long terme. Le Centre propose par exemple l'introduction d'une taxe sur les transactions financières. Parmi les autres mesures proposées, l'Usam veut examiner une éventuelle augmentation de l'âge de la retraite.

Le PLR, lui, réclame «des chiffres fiables» sur l'AVS avant toute décision sur le financement de la 13e rente. Suite aux erreurs de calcul de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les projections de l'AVS, le parti juge «inacceptable» que le Conseil fédéral ait présenté sa décision mercredi «comme si de rien n'était».

A ses yeux, cela montre que la ministre des assurances sociales Elisabeth Baume-Schneider ne se rend pas compte de la portée de l'erreur commise par son département et ne la prend pas assez au sérieux. Il demande à la socialiste de fournir des chiffres fiables et de faire le point sur «cette débâcle».

