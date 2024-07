9 changements importants à connaître en août

En août 2024, de nombreux changements sont à nouveau prévus en Suisse. blue News vous présente les nouveautés et les adaptations à venir.

Les banques verseront moins d'intérêts à l'avenir. Image : Keystone

Sven Ziegler

En août 2024, la Suisse connaîtra à nouveau différents changements qui pourraient également avoir une influence sur votre vie. Il y aura notamment des nouveautés concernant les taux d'intérêt des banques et les salaires des apprentis.

Chez blue News, vous trouverez un grand aperçu de tous les changements en août 2024.

Les transferts d'argent en temps réel arrivent

À partir du mois d'août, les personnes qui souhaitent transférer de l'argent pourront le faire 24 heures sur 24 et le week-end. Et l'argent parviendra au destinataire en temps réel. C'est ce que promet le nouveau système de paiement baptisé «SIC5».

Mi-janvier, la Banque nationale suisse (BNS) et l'opérateur boursier SIX ont officiellement mis le système en service. Les banques l'introduisent maintenant progressivement.

L'élément central de «SIC5» est constitué par les «Instant-Payment-Services», en abrégé IPS. Ils permettent d'effectuer des transferts d'argent en temps réel en Suisse, c'est-à-dire des paiements électroniques 24 heures sur 24, sept jours sur sept et en quelques secondes.

Comme nous sommes au début de la mise en oeuvre, toutes les banques n'en font pas encore partie. Selon la «Handelszeitung», seules l'UBS, la Raiffeisen, la Banque cantonale bernoise et l'Hypothekarbank Lenzburg proposeront le package complet à partir du mois d'août.

Révision totale de la maturité gymnasiale

La révision totale des bases juridiques de la maturité gymnasiale entre en vigueur. Dans les gymnases suisses, la langue d'enseignement et les mathématiques doivent être renforcées, l'économie, le droit ainsi que l'informatique doivent être proposés en plus comme options fondamentales et le choix des options spécifiques doit être élargi.

La loi fixe également un nombre minimum obligatoire de quatre années scolaires jusqu'à l'obtention de la maturité. Les cantons disposent d'un délai maximal de dix ans pour la mise en œuvre. C'est ce que prévoit le nouveau plan d'études cadre pour les écoles de maturité gymnasiale.

En outre, les échanges d'élèves doivent être encouragés. A partir du 1er août, les gymnases devront également consacrer au moins 3% du temps d'enseignement au travail interdisciplinaire.

Les banques baissent leurs taux d'intérêt

En juin, la BNS a abaissé son taux directeur pour la deuxième fois de l'année. Les banques lui emboîtent maintenant partiellement le pas.

Parmi les grandes banques, on peut citer notamment la Raiffeisen. Toutefois, le groupe Raiffeisen ne fait qu'une recommandation aux différentes coopératives, qui sont ensuite libres de l'organiser concrètement.

Le groupe ne recommande plus qu'un taux d'intérêt de 0,70% pour les comptes d'épargne des membres, contre 1,10% auparavant. Pour les dépôts de plus de 100 000 francs, le taux d'intérêt passe de 0,70% à 0,45%. Sur d'autres types de comptes d'épargne également, la baisse atteint jusqu'à 0,5 point de pourcentage.

La Banque Migros et l'Hypothekarbank Lenzburg baissent également leurs taux d'intérêt au 1er août, comme elles l'indiquent dans des communiqués. Les banques cantonales procèdent également à des ajustements partiels sur les taux d'intérêt.

Les chauffeurs des VBZ peuvent écouter de la musique

Bonne nouvelle pour les employés des transports publics zurichois VBZ : ils peuvent continuer à écouter de la musique au travail. Le projet pilote d'un an s'est déroulé avec succès, estiment les VBZ. A partir du 1er août, la musique sera donc définitivement autorisée dans le poste de conduite du tram ou du bus.

La condition est que la musique ne soit diffusée qu'à un «volume limité». Sont en outre interdits les longs messages vocaux tels que les podcasts ou les retransmissions en direct d'événements sportifs, car cela distrairait trop les chauffeurs.

Les chauffeurs VBZ pourront à l'avenir écouter de la musique. Photo : Keystone

Il est également interdit d'utiliser des écouteurs et de taper sur son téléphone portable pendant le trajet. La playlist doit donc être choisie avant le début du service.

Les VBZ espèrent que cette autorisation d'écouter de la musique les rendra plus attractifs en tant qu'employeur. Depuis quelques années, ils sont confrontés à une pénurie de personnel qualifié, ce qui a parfois entraîné la suppression de lignes de tram et de bus.

Chômage partiel possible plus longtemps

A partir du 1er août, les entreprises pourront désormais faire valoir pour leurs employés un maximum de dix-huit mois d'indemnités de chômage partiel au lieu de douze. En raison de la forte hausse des prix de l'énergie au début de l'invasion russe de l'Ukraine, ce sont surtout les secteurs à forte consommation d'énergie qui ont dû recourir à l'indemnisation du chômage partiel.

Certes, les prix de l'énergie ont à nouveau baissé entre-temps, a annoncé le Conseil fédéral à la mi-juin de cette année. Mais la situation conjoncturelle reste difficile dans diverses branches. Grâce à la prolongation de la durée maximale de perception, les entreprises qui ont déjà atteint la durée maximale de perception régulière ou qui l'atteindront prochainement auront plus de temps pour s'adapter à la situation de départ difficile, poursuit le communiqué.

Les entreprises concernées ont également plus de temps pour conquérir de nouveaux marchés ou lancer de nouveaux produits. Cela améliore leur sécurité de planification. Par ailleurs, la modification correspondante de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité devrait également permettre de lutter contre une hausse du chômage.

Extension de la prévention des crises

La nouvelle ordonnance sur la coordination des transports en cas de situation d'urgence (OCTU), créée par le Conseil fédéral, entrera en vigueur le 1er août. Selon le gouvernement, cette ordonnance permet une gestion de crise structurée pour tous les secteurs des transports et donc une utilisation aussi efficace que possible de tous les modes de transport en cas de crise.

Désormais, outre les transports publics, le transport ferroviaire de marchandises et le trafic sur les routes nationales, le transport routier privé de marchandises et le transport aérien seront également intégrés dans la prévention des crises.

Les transports jouent un rôle important dans la gestion d'une situation de crise, a fait savoir le Conseil fédéral à la mi-juin en se référant à ses expériences de la pandémie Covid-19 et à la préparation à une éventuelle pénurie d'électricité.

La police bâloise se dote d'un point de contact indépendant

À la suite de découvertes au sein du corps de police bâlois, un point de contact indépendant sera mis en place pour les policiers.

Ce service d'assistance externe pour les domaines du harcèlement moral, de la discrimination et du harcèlement sexuel entrera en fonction le 1er août, pour une durée limitée dans un premier temps. C'est le service spécialisé dans le mobbing et le harcèlement de Zurich qui est chargé de cette mission.

Coop augmente les salaires des apprentis

Chez Coop, les salaires des apprentis augmentent. Photo : Keystone

A partir d'août 2024, les salaires des apprentis chez Coop augmenteront de 100 francs. La première année d'apprentissage passera donc à 1000 francs, la deuxième à 1200, la troisième à 1400 et la quatrième à 1600. Chaque année, la Coopérative Coop engage plus de 1000 apprentis, annonce l'enseigne dans un communiqué.

Au cours des dix dernières années, Coop a augmenté les salaires de 9,5 %, selon le communiqué. En outre, la coopérative prend en charge les deux tiers des cotisations à la caisse de pension.

Les apprentis d'Argovie reçoivent un meilleur salaire

Les apprentis du canton d'Argovie recevront des salaires plus élevés à partir du mois d'août. Le canton veut ainsi devenir un employeur plus attractif pour la jeune génération, a fait savoir la chancellerie d'Etat fin juin.

Les salaires seront augmentés et uniformisés selon les recommandations des associations professionnelles. Désormais, les salaires sont uniformisés pour les métiers d'apprentissage avec certificat fédéral de capacité (CFC), comme l'indique le communiqué. En première année d'apprentissage, le salaire est de 820 francs, en deuxième année de 1030 francs, en troisième année de 1500 francs et en quatrième année de 1700 francs.

Les exceptions sont les apprentissages de trois ans pour les agriculteurs et les gardes forestiers, dont les salaires sont un peu plus élevés et commencent déjà à 1300 et 900 francs, comme le stipule «l'ordonnance sur les salaires de catégories de personnel particulières».

Avec du matériel de l'ATS.