Ouvert il y a deux ans en même temps que l'inauguration du site de Plateforme 10 à Lausanne, le restaurant Arcadia fermera ses portes à fin juillet. A l'avenir, les lieux pourraient être utilisés pour des «activités à résonances culturelles et artistiques».

Le restaurant bénéficiait d'une terrasse sur l'esplanade du quartier des arts (archives). ATS

ATS

La fondation Plateforme 10 et la société Fino Resto SA, exploitante d'Arcadia, ont décidé la fermeture du restaurant avec effet au 29 juillet. L'établissement avait pris place dans les arcades du quartier des arts et bénéficiait d'une terrasse au coeur de l'esplanade. Il complétait l'offre du Nabi, au MCBA, et du Café Lumen, dans le bâtiment Photo Elysée et mudac.

L'expérience a montré que l'exploitation d'un restaurant hors des musées pouvait «s'avérer difficile», explique vendredi Plateforme 10 dans un communiqué. Les contraintes en découlant «n'étaient pas toujours compatibles avec le développement dans le même espace d'activités culturelles publiques».

Plateforme 10 souhaite continuer à faire profiter le public des infrastructures des arcades et de la terrasse. Le site muséal étudie «divers projets» pour des «activités à résonances culturelles et artistiques ouvertes à la société». L'objectif est de faire du quartier des arts «un véritable lieu de vie mêlant culture, animations et loisirs».

ll, ats