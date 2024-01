A Genève, le secrétaire général du Département de la santé et des mobilités (DSM) de Pierre Maudet va rejoindre le Département des finances au printemps. Le Conseil d'Etat fait suite à la demande de mutation du plus haut fonctionnaire du DSM, révélée il y a une semaine par Le Temps.

Le Conseil d'Etat a décidé d'affecter Jean-Christophe Bretton à l'office personnel de l'Etat, a-t-il indiqué mercredi après sa séance hebdomadaire. En tant que chargé de mission, il aura la responsabilité de plusieurs projets, comme le renforcement de l'employabilité des collaborateurs de plus de 50 ans jusqu'à leur retraite.

Cadre à la direction générale de la santé, M. Bretton a été nommé secrétaire général du DSM au début de la nouvelle législature. Selon plusieurs médias, il ne cautionnerait pas les méthodes de management du conseiller d'Etat Pierre Maudet. Le gouvernement avait annoncé en décembre que le Groupe de confiance de l'Etat, compétent pour les conflits relationnels au travail, avait été sollicité pour le DSM.

Interrogé sur ce départ par la Tribune de Genève, Pierre Maudet explique: «A 62 ans, le secrétaire général du département est à trois ans de la retraite. Dans une optique de continuité institutionnelle, il estime qu'il est préférable que je puisse travailler avec le même secrétaire général sur l'ensemble de la législature et au-delà.» Selon lui, «il n'y a aucun contentieux».

Pour le reste, le magistrat estime que ses choix politiques et son rythme «peuvent créer des résistances au sein de l'administration.» «J'ai tendance à vouloir aller vite, peut-être trop vite pour certains», remarque-t-il, tout en estimant ne pas manquer de respect envers ses collaborateurs. Et de s'interroger sur un lien entre ses «décisions politiques et les attaques anonymes dans les médias».

