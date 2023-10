La Ligue contre le cancer mène en novembre une campagne de prévention sur le cancer de la prostate. Elle souhaite attirer l’attention de la population sur l’importance de cette maladie et montrer aux hommes où ils peuvent trouver informations et soutien.

Les hommes ont souvent du mal à parler ouvertement du dépistage du cancer de la prostate et à accepter de l’aide. Durant tout le mois de novembre, la Ligue contre le cancer mène une campagne de sensibilisation. (image prétexte) ATS

Le cancer de la prostate est le plus fréquent dans la population masculine en Suisse. Il touche 7100 personnes par année et provoque près de 1400 décès, rappelle mardi la Ligue contre le cancer.

Compte tenu de l’incidence élevée de cette maladie et de la forte mortalité liée à ce cancer, il serait souhaitable de disposer d’un dépistage fiable. Les programmes qui reposent sur la mesure de l’antigène spécifique de la prostate (PSA) n’ont cependant pas convaincu jusqu’ici.

Actuellement, le nombre de décès que le dépistage permettrait d’éviter et le taux exact de résultats faux positifs, de surdiagnostics et de surtraitements ne sont pas connus de façon certaine. Ces éléments sont importants, car le traitement du cancer de la prostate peut avoir de lourdes conséquences, comme l’incontinence ou l’impuissance.

S'informer et en parler

Des informations approfondies sont indispensables pour décider si l’on souhaite se soumettre ou non à un dépistage. Or les hommes ont souvent du mal à parler ouvertement du dépistage et de la maladie et à accepter de l’aide.

La Ligue contre le cancer leur propose des conseils gratuits à bas seuil au sein de ses ligues régionales et à la Ligne InfoCancer. Cette dernière-ci peut être contactée par téléphone, mais aussi par courriel ou sur le chat en conservant l’anonymat.

ch, ats