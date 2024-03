Les députés neuchâtelois ont accepté mercredi une motion interpartis demandant d'aider les médias régionaux. Le texte prévoit des aides provisoires à court terme et une réflexion sur la pérennité des médias dans la durée.

Un abonnement annuel à Arcinfo pourrait être offert aux jeunes qui atteignent leur majorité ou aux nouveaux habitants (archives).

Le texte a été approuvé par 58 oui, 32 non et 6 abstentions. Le PLR et l'UDC s'y sont opposés. La motion provenait de députés PS, du groupe VertPOP et du groupe Vert'libéral-Le Centre.

«Le modèle d'affaires d'Arcinfo, basé sur la publicité, est difficile à tenir (..). Il est urgent d'agir pour assurer sa pérennité» car les derniers licenciements ne suffiront pas à arrêter la tendance, a déclaré Romain Dubois (PS), auteur de la motion.

Le député propose des aides à court terme et provisoires, à l'image de ce qui s'est fait dans d'autres cantons. Les nouveaux citoyens, soit les jeunes qui atteignent leur majorité et les nouveaux habitants, pourraient se voir offrir un abonnement d'une année à Arcinfo. Le canton pourrait prendre aussi en charge l'abonnement d'Arcinfo à l'agence Keystone-ATS.

