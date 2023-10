Pour la Suisse, une situation stable dans les Balkans est importante. Le président de la Confédération Alain Berset a fait cette déclaration peu avant la réunion de la Communauté politique européenne (CPE) à Grenade, en Espagne.

Une attaque de paramilitaires serbes contre des policiers kosovars a été à l'origine des récentes tensions entre la Serbie et le Kosovo. La Serbie a en outre déployé ses troupes à la frontière avec le Kosovo.

La situation entre la Serbie et le Kosovo est toutefois tendue depuis longtemps: «Ce n'est pas nouveau», a déclaré Alain Berset à Keystone-ATS jeudi à Grenade.

Seul sommet en Europe pour la Suisse

Il s'est entretenu à ce propos ces dernières semaines aussi bien avec le président serbe Aleksandar Vucic qu'avec le Premier ministre kosovar Albin Kurti. Des tentatives de médiation diplomatique entre la Serbie et le Kosovo sont également prévues en marge du sommet de Grenade.

Le président de la Confédération a de plus souligné l'importance de tels sommets pour entretenir les contacts avec d'autres chefs d'État et de gouvernement européens. Il a plusieurs entretiens bilatéraux prévus, et il essaie dans la mesure du possible de parler avec chacun d'entre eux.

Il s'agit du seul sommet en Europe auquel la Suisse est invitée au niveau des chefs d'État et de gouvernement.

bs, ats