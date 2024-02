MB191713

Il y a déjà trop de violence dans le monde. Obliger les femmes au service militaire et/ou à porter une arme est un non-sens. Au lieu d'un service militaire, il faudrait "obliger" les gens à servir pour le bien d'autrui et de la communauté civile pour encourager l'entraide et sensibiliser à l'action positive dès le plus jeune âge. Cela n'augmenterait aucun budget. Les enfants adorent aider, planter des haies ou des arbres, prendre conscience qu'il ne faut pas répendre des déchets et au contraire ramasser ceux laisser par des incivilités. Ils aiment prendre soin des personnes plus jeunes ou plus âgées, des animaux, d'un jardin, etc.. Enseigner la beauté, la générosité plutôt que la violence.