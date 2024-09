Primes maladie 2025: ça va faire mal - Le moment de changer de caisse?

Les assurés seront informés ce jeudi dès 14h00 par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider du montant des primes maladie 2025. Les prévisions annoncent des hausses massives, comme les deux années précédentes. Pour ceux qui désireraient changer de caisse ou de modèle d'assurance, le site priminfo.ch de la Confédération peut être une aide efficace.

Depuis 1996, les primes ont augmenté en moyenne de 3,5% par année en Suisse. KEYSTONE

Selon la faîtière Santésuisse, les factures devraient s'alourdir en moyenne d'au moins 5%, tandis que le comparateur en ligne Comparis s'attend à une hausse de 6%.

Pour l'année en cours, l'augmentation moyenne a été de 8,7%, et de 6,6% en 2023. La prime moyenne mensuelle pour cette année est de 359,50 francs, avec de fortes disparités selon les cantons.

Dans l'ensemble, les primes sont particulièrement élevées dans les cantons latins (et à Bâle-Ville), en lien notamment avec la consommation de soins et la densité médicale et hospitalière.

Depuis 1996, les primes ont augmenté en moyenne de 3,5% par année en Suisse.

Changer de caisse ou de modèle: guide complet et lettres-type

Le site priminfo.ch de la Confédération fournit une foule de conseils sur les manières de réduire ses primes et d'informations sur les modalités de résiliation ou de changement de modèle.

Rédigé en «langue facile à lire», le site propose par exemple diverses lettres types à disposition des assurés qui souhaiteraient résilier leur assurance de base, envoyer une demande d'affiliation, modifier leur franchise, adopter un nouveau modèle d'assurance, etc.

Toute demande de résiliation de contrat pour 2025 auprès de son assurance doit parvenir à la caisse-maladie concernée avant le 30 novembre. L'OFSP recommande d'envoyer sa requête par courrier recommandé ou courrier A-Plus avant le 15 novembre.

Toute personne a le droit de s'affilier auprès d'une nouvelle caisse dans l'assurance de base. Il n'est pas nécessaire de remplir un questionnaire de santé, et les caisses sont tenues d'accepter toute demande. Aucun changement de caisse n'est cependant possible si l'assuré n'a pas payé tout ce qu’il doit à son assureur avant le 31 décembre.

Concernant les changements de franchise, les assurés en désirant une plus basse doivent en informer leur caisse avant le 30 novembre. Ceux (ou celles) en voulant une plus élevée ont jusqu'au 31 décembre pour faire la démarche.

Pour les complémentaires, les délais de résiliation diffèrent généralement et sont contenus dans les dispositions générales du contrat. De leur côté, les caisses-maladie ont jusqu'au 31 octobre pour informer les assurés des primes qui les attendent en 2025.

Priminfo.ch apporte par ailleurs diverses recommandations de santé susceptibles d'alléger les dépenses des assurés.

«Inertie comportementale»

Malgré les nouvelles hausses, les assurés prêts à changer de caisse restent largement minoritaires. Un sondage de HelloSafe.ch réalisé ces dernières semaines auprès de 949 résidents suisses révèle que seuls 37,4% d'entre eux se disent «intéressés par un changement de caisse-maladie».

Ces personnes expliquent leur fidélité par le fait que la réalisation d'économies ne représente pas pour elles une motivation pour changer de caisse, ou alors par le fait qu'elles sont satisfaites des prestations de leur assureur.

Ces résultats peuvent s'expliquer «par une certaine inertie comportementale, souvent liée à la complexité perçue des démarches administratives ou à la crainte d'une diminution de la qualité des prestations», note Alexandre Desoutter, rédacteur en chef de HelloSafe Suisse.

Pour 2024, 17% des assurés ont changé de caisse. Ils étaient 19% pour 2023. A noter que les modèles classiques du «libre choix du médecin» ou du «médecin de famille» restent majoritaires, recueillant les faveurs de près de 60% des assurés. Le modèle du «centre de soins» ne séduit environ que 10% des sondés, et celui du centre de télémédecine, 20%.

Quand doit-on changer nos assurances maladies en Suisse ? Quand et comment changer d'assurances maladies ? Toutes les réponses à vos questions sont dans cette vidéo ! 26.08.2024

