Le percement du tunnel de contournement du village des Evouettes (VS) s'est achevé lundi. Très complexe, le chantier a donné du fil à retordre aux ingénieurs. L'ouverture de l'ouvrage est prévue en 2025. Coût des travaux: 134 millions de francs environ.

La construction du tunnel des Evouettes, dans la commune de Port-Valais, n'a pas été une promenade de santé. ATS

La construction du tunnel des Evouettes, dans la commune de Port-Valais, n'a pas été une promenade de santé. Le tracé du tunnel passe en terrains meubles, «c'est un peu comme si vous creusiez dans du sable», illustre pour Keystone-ATS Vincent Pellissier, chef du service valaisan de la mobilité et ingénieur cantonal.

Pour solidifier le terrain, les spécialistes ont opté pour la méthode du «jetting» consistant à injecter à très haute pression du coulis de ciment. Mais le procédé a entraîné des déformations de terrain en surface plus importantes que prévu par les études initiales.

Débutés en 2018, les travaux d'excavation ont été interrompus dès mars 2021 et durant presque une année pour réaliser études et essais et trouver une autre solution technique. Le choix s'est porté sur la «voûte parapluie double», procédé qui fera ses preuves, mais qui nécessitera davantage de forages, engendrant un retard de six à huit mois et un surcoût de 8,7 millions de francs.

Retards et surcoût

L'ouverture du contournement initialement prévue en 2022 a été plusieurs fois repoussée. Elle est désormais planifiée pour 2025. La cérémonie officielle de lundi marque l'achèvement des travaux de fin de percement du tunnel et la jonction des tubes nord et sud.

La construction du tunnel de 657 mètres avec une galerie de secours était l'étape majeure du projet routier d'une longueur totale de 1450 mètres. Celui-ci comporte aussi d'autres ouvrages de raccordement.

Le coût total du contournement s'élève à 134 millions de francs environ, dont 85 millions pour le percement du tunnel. Il est financé majoritairement par le fonds des routes principales suisses, le solde étant réparti entre le canton et les communes concernées. La clé de répartition n'est pas encore exactement définie en raison d'un changement législatif, précise Vincent Pellisier.

Trafic de transit

Le contournement soulagera les Evouettes du trafic de transit et renforcera la sécurité ainsi que la qualité de vie des usagers et des riverains. Le village est actuellement traversé par quelque 16'000 véhicules par jour, surtout aux heures de pointe le matin et le soir.

Mis à l'enquête en 2002, le projet aurait peu de chances d'être validé tel quel aujourd'hui, au vu notamment de sa grande complexité et de son coût. Selon le chef du service de la mobilité, la première approche actuellement est de «requalifier» une route, c'est-à-dire de la réorganiser pour permettre une cohabitation plus sûre et confortable entre les différents usagers, en abaissant par exemple la vitesse autorisée pour les véhicules et en donnant de l'espace aux piétons et à la mobilité douce.

Pour mémoire, le tunnel et la route de contournement des Evouettes s'inscrivent dans le prolongement de la route H144 ouverte en 2012 entre Rennaz (VD) et les Evouettes.

vs, ats