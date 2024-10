Assurances : les primes maladie ne seront pas les seules à bondir l'an prochain !

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

L'année prochaine, l'assurance automobile entre autres va connaître des hausses non négligeables. IMAGO

ATS

Les points forts du jour

PROCHE-ORIENT: Israël commémore lundi l'attaque commise il y a un an exactement, le 7 octobre 2023, par le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza. Une cérémonie a lieu sur le site du festival de musique Nova, où au moins 370 personnes avaient été tuées. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou doit s'adresser à la nation, alors que le président Isaac Herzog va participer à une commémoration à Sderot. D'autres rassemblements sont prévus à Tel-Aviv ou encore à Nir Oz, un kibboutz, dont une trentaine d'habitants avaient été tués. Au total, 1205 personnes, en majorité des civils, ont été tuées et 251 ont été prises en otage lors du raid du Hamas. En riposte, l'attaque israélienne dans la bande de Gaza a fait plus de 41'000 morts.

PROCHE-ORIENT: Un an jour pour jour après l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, des commémorations ont lieu lundi dans plusieurs villes suisses. L'association Suisse-Israël a prévu une soirée du souvenir au casino de Montbenon à Lausanne. La Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) a, elle, annoncé une cérémonie à Zurich. Des commémorations et des manifestations ont déjà eu lieu samedi et dimanche dans plusieurs villes suisses, notamment à Genève et Bâle.

Manifestations en soutien à Gaza un an après : "on en a marre !" Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce week-end à travers le monde leur soutien aux Palestiniens de Gaza mais aussi au Liban,près d'un an après les tueries du 7 octobre et le début de la guerre de représailles d'Israël contre le Hamas 07.10.2024

PRIX NOBEL: La saison des Nobel s'ouvre lundi avec les prix scientifiques, d'abord la médecine, suivi de la physique mardi et de la chimie mercredi. Après la littérature jeudi et la paix vendredi, la série s'achèvera avec le prix d'économie lundi 14 octobre, le seul à ne pas avoir été créé par le célèbre inventeur suédois Alfred Nobel (1833-1896). Les lauréats obtiendront un chèque de 11 millions de couronnes (910'000 francs), à partager en cas de multiples gagnants.

CINÉMA: Le Zuric Film Festival accueille lundi soir l'actrice britannique Kate Winslet, qui vient présenter le long-métrage biographique «Lee» d'Ellen Kuras, qu'elle a co-produit et dans lequel elle joue le rôle de la photographe de guerre anglaise Lee Miller. La vedette recevra à cette occasion un Golden Icon Award, récompensant sa prestation dans le film et dans les oeuvres précédentes.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 7 octobre, c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'habitat. L'habitat est au cœur de l'objectif 11 des 17 objectifs de développement durable adoptés lors du sommet mondial sur le développement durable. Il a pour but d'assurer, d'ici à 2030, l'accès de tous à un logement et à des services de base adéquats à un coût abordable. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

ASSURANCES: Outre les primes des assurances maladie, les Suisses vont aussi voir celles d'autres assurances prendre l'ascenseur l'an prochain, avertissent lundi La Liberté et Le Courrier. L'assurance automobile et les assurances choses couvrant les dégâts aux marchandises, installation et aux biens immobiliers vont connaître des hausses non négligeables, selon les journaux. Il est encore trop tôt pour connaître l'importance des hausses, mais «il y aura à nouveau des adaptations de primes l'an prochain», confirme dans les journaux Vojislav Mijic, responsable des assurances chez VZ, une société de conseil indépendante de gestion du patrimoine. Les principales causes de ces hausses sont, selon lui, les nombreuses catastrophes naturelles en 2024, un prix de l'électricité plus élevé, l'augmentation du prix des dommages moyens en raison de matériaux de construction plus chers et la pénurie d'artisans.

ÉNERGIE: Les ventes de pompes à chaleur s'effondrent en Suisse, constate lundi Le Temps. Au premier semestre, elles ont chuté de 35% sur le territoire helvétique, à 14'000 unités. «Il y a eu une bulle. Après la guerre en Ukraine et avec la hausse des prix du gaz, les gens ont pris peur et ils se sont précipités vers les pompes à chaleur», explique dans le journal Philippe Ranc, responsable de l'antenne romande du Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur. «La bulle a explosé et, aujourd'hui, on est revenu à une certaine rationalité, sans doute vers une croissance un peu plus sereine», ajoute-t-il. La chute des ventes de pompes à chaleur est encore plus spectaculaire dans les pays voisins, atteignant 50%.

FINANCES FÉDÉRALES: Les entreprises de transports cantonales s'opposent aux économies de la Confédération dans le transport régional de voyageurs, qui prévoit de réduire les contributions aux RER, aux bus et aux trains régionaux d'environ 60 millions de francs par an, rapportent lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et St. Galler Tagblatt. Le groupe d'experts mis en place par la Confédération propose une hausse du prix des billets de transport, une plus grande efficacité ou une baisse des prestations afin de réduire les contributions fédérales. Les propositions vont dans la mauvaise direction, déclare dans le journal Pascal Süess, chef de la société des transports en commun de Lucerne. Augmenter le prix des billets va faire perdre des clients aux transporteurs publics, assure-t-il.

BICYCLETTE: Le secteur des vélos électriques devrait encore connaître des difficultés pendant un an, voire un an et demi, déclare le patron du fabricant Flyer Andreas Kessler lundi dans la Neue Zürcher Zeitung. «On est toujours plus intelligent après coup», ajoute-t-il. Après la pandémie de Covid-19, qui a entraîné une forte demande, personne n'aurait osé être le premier à descendre de la vague du succès, bien qu'il ait été clair que celle-ci allait prendre fin, poursuit M. Kessler. Selon lui, il faut un échange «d'égal à égal et à tous les niveaux» pour être mieux préparé à un futur ralentissement. Les mesures prises jusqu'à présent sont efficaces, assure-t-il. Outre une réduction des effectifs, elles comprennent notamment l'annulation de commandes et l'offre de modèles sur une plus longue période.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 07.10.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a une année (2023): le Hamas mène une attaque sans précédent sur le sol israélien, tuant près de 1200 personnes. Cette attaque a provoqué la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

- Il y a une année (2023): plusieurs séismes frappent la province d'Hérat, dans l'ouest de l'Afghanistan, faisant près de 2000 morts.

- Il y a 10 ans (2014): décès de l'écrivain allemand Siegfried Lenz ("La Leçon d'allemand"). Il était né en 1926.

- Il y a 75 ans (1949): fondation de la République démocratique d'Allemagne (RDA).

- Il y a 75 ans (1949): naissance d'Alice Walton, la femme la plus riche au monde, fille du fondateur de Walmart, Sam Walton.

- Il y a 90 ans (1934): naissance de la terroriste d'extrême gauche allemande Ulrike Meinhof. Cette journaliste, devenue une des figures fondatrices de la «Fraction armée rouge» (RAF), a été accusée de multiples meurtres et de 54 tentatives de meurtre. Elle a été retrouvée pendue dans la prison de Stammheim le 9 mai 1976.

- Il y a 175 ans (1849): décès de l'écrivain américain Edgar Allan Poe, considéré comme l'inventeur du roman policier ("La chute de la maison Usher», «Double assassinat dans la rue Morgue").

Le dicton du jour

«À Saint-Serge, achetez vos habits de serge».

ats