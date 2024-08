Malgré des progrès, aucun canton ne suit encore une trajectoire compatible avec l'accord de Paris sur le climat, qui permettrait de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Ce constat ressort d'un nouveau classement du WWF Suisse, publié mardi.

Le secteur des bâtiments est responsable de 40% de la consommation d’énergie en Suisse et produit presque un quart des émissions de gaz à effet de serre du pays (archives). ATS

ATS

«La situation a beaucoup évolué dans les cantons, notamment en ce qui concerne le remplacement des anciens chauffages par des solutions plus respectueuses du climat», se réjouit Leandro De Angelis, spécialiste en énergie auprès du WWF Suisse.

Ces incitations et prescriptions prennent toutefois du temps pour déployer leurs effets et les émissions des bâtiments restent trop élevées. Des mesures doivent être prises, en particulier dans la rénovation des bâtiments et le passage à la mobilité électrique.

Selon le classement, le canton le plus soucieux du climat est Bâle-Ville. Appenzell Rhodes-Intérieures accuse le plus gros retard.

Pour son classement, le WWF a scruté à la loupe les 26 cantons suisses pour analyser leur politique climatique et énergétique dans le secteur du bâtiment.

st, ats