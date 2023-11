Avez-vous mis vos pneus d’hiver «facultatifs»?

Les pneus d'hiver, un élément essentiel pour la sécurité routière en période hivernale, font l'objet de réglementations différentes selon les pays européens. Parmi ces divergences, on peut noter une distinction marquée entre la Suisse et la France.

En Suisse, monter des pneus hiver n'est pas obligatoire, mais cela ne signifie pas que les conducteurs peuvent faire l'impasse sur leur sécurité.

Selon les informations fournies par la Confédération, «En Suisse, monter des pneus hiver n’est pas obligatoire. En revanche, vous devez toujours avoir la maîtrise de votre véhicule. Causer un accident parce que vous n’aviez pas de pneus hiver peut vous coûter cher.»

L'assurance peut alors réduire vos prestations et vous devrez payer une partie voire l'intégralité de la réparation des dommages sur votre véhicule. De plus, l'assurance responsabilité civile, qui couvre les dommages que vous causez sur des véhicules d'autres personnes, peut également se retourner contre vous et vous demander de payer une partie des coûts.

Afin d'éviter de vous retrouver dans des situations dangereuses, une règle simple est relayée par les professionnels de la route: « Quand la température descend en dessous de 7 °C, il est temps de monter vos pneus hiver ! »

France : 34 départements soumis à une obligation

Si vous circulez en France, l'obligation de l'utilisation de pneus hiver est définie par le code de la route. Pour la troisième année consécutive, le gouvernement français a déployé une obligation de détenir des équipements adaptés à la conduite en période hivernale.

Ainsi, entre le 1er novembre et le 31 mars, il est obligatoire d'équiper son véhicule en pneus hiver ou de détenir des chaînes ou «chaussettes» à neige dans certaines communes des massifs montagneux, à savoir les Alpes, la Corse, le Massif Central, le Massif Jurassien, les Pyrénées et le Massif Vosgien. Au total, 34 départements français sont soumis à cette obligation.

Cette mesure vise à renforcer la sécurité routière pendant la saison hivernale dans les régions où les conditions météorologiques peuvent être particulièrement difficiles. En cas de non-respect de cette réglementation, les conducteurs s'exposent à des amendes allant jusqu'à 135 euros, ainsi qu'à un retrait de points sur leur permis de conduire.

Un rôle crucial dans la sécurité routière

Les pneus d'hiver jouent un rôle crucial dans la sécurité routière en hiver, que l'on se trouve en France ou en Suisse. Alors que la France a choisi de renforcer ses exigences pour la troisième année consécutive dans certaines régions montagneuses, la Suisse privilégie la responsabilité individuelle des conducteurs.

Néanmoins, les conséquences financières d'un accident survenu en raison du non-respect de la prudence en hiver sont une incitation puissante à choisir des pneus adaptés.