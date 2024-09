A l'occasion de la fête américaine du travail, le président américain Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris ont participé ensemble lundi à un événement de campagne en Pennsylvanie. Cet Etat «pivot» est susceptible de faire basculer le scrutin présidentiel de novembre.

La candidate démocrate à l'élection présidentielle Kamala Harris fait campagne avec le président Joe Biden à la salle syndicale de la section locale 5 de la FIOE à Pittsburgh, le jour de la fête du travail, le lundi 2 septembre 2024. KEYSTONE

ATS

Le duo démocrate a rencontré à Pittsburgh des syndicalistes lors d'une journée axée sur la défense de la classe moyenne et ouvrière. Ils se sont ensuite tenus côte à côte devant quelque 600 sympathisants.

«Nous avons fait beaucoup de progrès et Kamala et moi allons construire sur ces progrès», a déclaré M. Biden. «Je me tiendrai à l'écart, mais je ferai tout ce que je peux pour aider», a-t-il ajouté. Il s'agissait de leur premier événement de campagne officiel depuis le retrait choc de Biden de la course à la Maison-Blanche, le 21 juillet.

Joe Biden, qui bénéficie toujours d'un certain capital de sympathie auprès de l'électorat blanc ouvrier, a présenté sa vice-présidente, Kamala Harris, comme sa digne successeure. «Je vous promets que si vous élisez Kamala Harris à la présidence, ce sera la meilleure décision que vous aurez jamais prise», a-t-il lancé.

Michigan

«Joe Biden a été l'un des présidents des Etats-Unis qui a le plus transformé le pays et cela vient de son coeur», a pour sa part souligné Kamala Harris.

En déplacement plus tôt lundi à Detroit, dans le Michigan, un autre Etat-clé, la candidate démocrate a mis en garde contre un nouveau mandat de son rival Donald Trump.

L'ancien président «a l'intention de nous ramener en arrière, notamment à une époque où les travailleurs n'avaient pas la liberté de s'organiser», a-t-elle assuré, entourée de représentants de syndicats enseignants et de l'automobile. «Nous ne reviendrons pas en arrière!», a clamé la foule en retour, répétant l'un des slogans de sa campagne.

Dans une publication sur Truth Social, Donald Trump l'a accusée, visant aussi Joe Biden, d'avoir «défait» tous les «succès majeurs» dont il se targue en matière d'économie et d'emploi lors de son mandat (2017-2021).

ATS