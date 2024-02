Le conseiller fédéral Ignazio Cassis tempère davantage encore les attentes ukrainiennes sur un «sommet de paix» en Suisse sur l'Ukraine. Vendredi à New York, il a parlé d'une simple «conférence de haut niveau», «d'ici cet été», loin du discours offensif de Kiev.

Devant le Conseil permanent de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), M. Cassis avait dit qu'une possible réunion en Suisse sur la paix en Ukraine ne serait «qu'une étape».(archives). KEYSTONE

Il faut trouver «une voie réaliste vers la paix en Ukraine», a-t-il affirmé devant l'Assemblée générale de l'ONU, deux ans après le début du conflit. Auparavant par vidéo devant le Conseil permanent de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), il avait dit qu'une possible réunion en Suisse sur la paix en Ukraine ne serait «qu'une étape».

Il parle désormais d'une «conférence de haut niveau» et non plus d'un sommet comme Kiev. «Nous savons tous qu'un grand sommet de paix demandera plusieurs étapes», dit-il.

A l'Assemblée générale, son homologue Dmitro Kuleba a campé sur un sommet. Celui-ci permettra une «approche équitable et entière» de la paix, objectif aussi affiché par Berne, dit-il. Et «la Russie n'aura ensuite pas d'autre choix» que de discuter, ajoute-t-il.

sn, ats