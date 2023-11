Chaos sur les routes romandes jeudi matin ?

Une puissante dépression va s’abattre sur la Suisse dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon MétéoSuisse, il faut s’attendre à des chutes de neige jusqu’en plaine. De la pluie verglaçante n’est également pas à exclure par endroits. Les conditions de circulation s’annoncent donc difficiles jeudi au petit matin.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 29.11.2023

MétéoSuisse a lancé un avis d’intempéries de degré 2 pour le Plateau et le Valais. Cette mise en garde est valable à partir de jeudi minuit jusqu’à jeudi 11h00.

Les précipitations vont débuter dans la nuit de mercredi à jeudi. Après une phase neigeuse, ces dernières vont tourner à la pluie à partir du sud-ouest, avec localement et temporairement de la pluie verglaçante pas exclue.

Prudence sur les routes

La phase neigeuse sera plus longue en direction du nord et en Valais, avec 5 à 10 cm de neige fraîche avant la mi-journée. En cours de journée, la limite pluie-neige remontera entre 1500 et 2200 m avant de redescendre vers 1100 m durant la nuit de jeudi à vendredi. En revanche, la situation s’annonce plus calme autour du bassin lémanique.

Avec cette météo agitée, les conditions de circulation risquent d’être difficiles jeudi matin à l’heure de se rendre au travail. Les pendulaires devront donc certainement se montrer tout autant prudents que patients.