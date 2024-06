A Genève, le député Charles Poncet a décidé de repousser sa sortie du groupe UDC. Elu en 2023, l'avocat indiquait au début du mois vouloir le quitter pour siéger en indépendant en raison de divergences avec Yves Nidegger (archives). ATS

A Genève, le député Charles Poncet a décidé de repousser sa sortie du groupe UDC. Elu au printemps 2023, l'avocat indiquait au début du mois vouloir le quitter pour siéger en indépendant. En cause: des divergences avec son chef de groupe Yves Nidegger.

La lettre de démission de son groupe devait être lue au début de la session du Grand Conseil de jeudi. «J'ai demandé que l'effet de ma sortie du groupe soit différé», a-t-il indiqué à Keystone-ATS avant la séance.

Début juin, M. Poncet expliquait sur le plateau de Léman Bleu être confronté à un chef de groupe «réactionnaire, mais qui veut exercer un pouvoir dictatorial et dérisoire. Ça prend des proportions absolument grotesques. On me censure mes projets de loi, l’accès à certains documents m'a été interdit.» Le président de l'UDC Genève et député Lionel Dugerdil est aussi dans le viseur de l'avocat.

Lundi soir, lors de l'assemblée générale de l'UDC, le comité directeur a reçu le mandat de ses membres d'étudier l'exclusion du parti de Charles Poncet. «Nous allons commencer par l'entendre, entendre les députés. C'est de l'interne et cela se règlera en interne», a fait savoir Lionel Dugerdil jeudi sur Léman Bleu, parlant d'une «non-affaire».

Charles Poncet, qui avait déjà été conseiller national entre 1991 et 1995 dans les rangs du parti libéral, a été élu à Berne en automne dernier après avoir adhéré à l'UDC. Il a finalement renoncé à son siège au Conseil national au profit de Thomas Bläsi.

