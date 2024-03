Cinq disparus d'une même famille: «Ils ont tout fait pour se protéger»

Six randonneurs disparus: 35 personnes et 11 hélicos mobilisés

Pour localiser les six randonneurs portés disparus dans la région de Tête Blanche (VS) depuis samedi, les secours ont déployé onze hélicoptères. Au total plus de 35 personnes sont sur le pont. «Tout a été mis en place pour sauver ces six personnes», a indiqué lundi le commandant de la police cantonale Christian Varone lors d'une conférence de presse à Sion. Cinq d'entre elles ont «malheureusement été retrouvées mortes. Les recherches se poursuivent pour localiser la sixième dans un secteur élargi», ajoute-t-il.

11.03.2024