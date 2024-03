Pour la première fois depuis 2004, les comptes du canton de Vaud s'affichent dans le rouge et essuient un déficit opérationnel de 39 millions en 2023. Confronté à des charges qui explosent, le Conseil d'Etat annonce un plan d'action pour freiner leur progression.

La ministre vaudoise des finances Valérie Dittli a présenté mardi des comptes 2023 déficitaires (archives). sda

Si la situation est «sérieuse», elle reste «maîtrisée», a estimé la ministre vaudoise des finances Valérie Dittli, mardi devant la presse. Le déficit reste «proche de l'équilibre» et s'avère moins pire que celui prévu au budget (-230 millions). «On s'attendait à la grêle, on a eu une forte pluie», a-t-elle imagé.

Habitué aux exercices positifs – 18 de suite entre 2005 et 2022 -, le canton se trouve «à la croisée des chemins». Il doit agir «sans tarder» pour éviter de tomber dans «une spirale déficitaire» et devoir prendre des mesures d'assainissement, a souligné la conseillère d'Etat. Selon elle, il sera d'abord nécessaire de «comprendre la nature» de ce déficit, de déterminer s'il est conjoncturel ou structurel.

Un groupe de travail «interdépartemental» a été constitué afin d'identifier «des pistes» pour freiner la hausse des dépenses, et ce dès le budget 2025. L'objectif consiste à «chercher l'efficience», mais sans toucher aux prestations, a insisté Valérie Dittli. Il s'agira, par exemple, de voir si des montants budgétés ne sont pas utilisés.

Parmi les autres mesures, le Conseil d'Etat va procéder à un «recalibrage» des projets contenus dans son Programme de législature. «Il faudra regarder ce qui est réalisable ou pas, et à quelle échéance», a continué la ministre, sans pouvoir encore entrer dans les détails. Une chose est néanmoins certaine: «Il serait irresponsable d'ignorer ce déficit et de continuer de la sorte», a-t-elle affirmé.

Les charges bondissent

Si le canton de Vaud se trouve dans cette situation, une semaine après que son voisin genevois a annoncé des résultats mirobolants (bénéfice de 1,4 milliard), c'est que ses charges opérationnelles ont bondi en 2023. S'élevant à 11,484 milliards, elles dépassent largement ce qui avait été budgété (+404 millions) et celles enregistrées un an plus tôt (+520 millions).

Plus de la moitié de l'écart par rapport au budget vient des charges liées au conflit en Ukraine et à la crise énergétique. Quant aux dépenses qui ont le plus augmenté par rapport à 2022, elles sont à chercher dans différents secteurs, notamment la politique sociale (+113 millions sur un an), l'indexation des salaires (+100 mios), les transports publics (+57 mios), l'enseignement (+53 mios), la santé (+46 mios) ou encore l'asile (+42 mios hors Ukraine).

Les revenus progressent peu

De leur côté, les revenus opérationnels ont légèrement progressé l'an dernier (+66 mios) pour s'établir à 11,444 milliards. Si différents types de revenus ont connu «une croissance soutenue», notamment les recettes d'impôts (+239 mios), les comptes vaudois ont souffert du non-versement du bénéfice de la BNS (-375 mios).

En matière d'investissements bruts, l'Etat de Vaud n'a jamais autant engagé d'argent que l'an dernier, 529 millions en tout, soit 125 millions de plus qu'en 2022. La majeure partie de ces fonds ont été consacrés à des bâtiments. Quant à la dette, elle s'élevait à 700 millions à fin 2023, un niveau inchangé.

A noter finalement que sur un niveau purement comptable, le résultat 2023 est positif à 51 millions de francs. Cela s'explique par des mécanismes techniques de bouclement, notamment des dissolutions de préfinancement. C'est toutefois bien le déficit opérationnel de 39 millions qui doit servir de référence et permet de voir si les revenus couvrent ou non les charges, a expliqué Valérie Dittli.

gsi, ats